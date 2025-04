Finisce contro una casa e cappotta con la Hyundai . Il conducente esce miracolosamente illeso

È STATO decisamente miracolato il fanese di mezza età che ieri, dopo una carambola spaventosa, non ha praticamente riportato nemmeno un graffio. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16.30, quando il 51enne alla guida di una Hyundai stava percorrendo la strada provinciale SP92 con direzione verso Fano.

Giunto all’altezza del civico 70, per cause in corso di accertamento della Polizia locale intervenuta per i rilievi, ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro la recinzione dell’abitazione privata che si trovava alla sua sinistra. L’auto si è capovolta finendo al centro della carreggiata (foto). Ma il conducente, che era solo a bordo del veicolo, è uscito dall’abitacolo sostanzialmente illeso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il danneggiamento al casottino del metano.