Fino ad oggi gli “Istanti di Donne“ di Sabine Alexander Lindner

Sarà l’attrice Claudia Campagnola la protagonista del finissage di Istanti di Donne, la mostra di Sabine Alexander Lindner ospitata nel salone delle Esposizioni della Rocca Malatestiana. Oggi alle 18,30 la Campagnola porterà la sua voce e la sua intensità interpretativa con la lettura di alcuni brani tratti da Istantanee di donna, spettacolo teatrale e musicale scritto e diretto da Paolo Logli e attualmente in tournée. Un viaggio nel cuore dell’universo femminile che dialogherà con le opere esposte, creando un ponte tra teatro e arti visive.

"Sono molto felice di poter essere presente alla chiusura della mostra di Sabine – ha dichiarato l’attrice – perché anche la sua mostra parla di istanti, di sogni, memorie e luci delle donne. Sia io che lei cerchiamo di raccontarle a modo nostro, in ogni loro sfumatura. Domenica sarà per me un onore, oltre che un piacere, poter essere testimone della chiusura di questa mostra e portare la voce e il ricordo di grandi donne".

Il percorso espositivo, inaugurato nelle scorse settimane, ha proposto dieci opere di ceramica – grandi piatti realizzati con la tecnica del terzo fuoco – e tele di lino, accompagnate dalla lettura critica di Cecilia Casadei, che le ha definite "donne che sognano, attendono, donano, resistono. Donne archetipiche e contemporanee, portatrici di forza, bellezza, trasformazione".

La mostra è stata promossa dall’associazione Il Piccolo grande Alessandro con il patrocinio del Comune di Fano, in collaborazione con il RTI della Rocca Malatestiana, la Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano e l’Associazione Vittime Riunite d’Italia.

Tiziana Petrelli