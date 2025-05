Fiorelli, dalla banda di paese alla prima serata in Rai con il Volo

Dalla banda di paese alla prima serata su Canale 5 in cui suona per ‘Il Volo’. Cartoceto applaude il talento del suo giovane trombettista Michele Fiorelli, 25enne, che è tra i componenti dell’orchestra del programma ‘Il Volo – Tutti per uno: Viaggio nel tempo’, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset: la prima puntata tenutasi il 19 maggio con il 21,4% di share, la seconda ieri sera e la terza in programma per il 2 giugno. Un’orchestra di 64 elementi, nella quale ha un posto importante anche il talentuoso Michele. Che racconta: "Ho iniziato a suonare la tromba quasi per caso. Avevo 6 anni e nella banda mancava quel ruolo. All’inizio non ero nemmeno appassionato di musica, ma col tempo e in quel contesto di familiarità, conoscendo lo strumento e approfondendone lo studio, me ne sono innamorato. La banda è stato il luogo dove sono cresciuto. Un gioco è diventato il mio mestiere".

Dopo il liceo musicale ‘Marconi’ di Pesaro, Michele si è trasferito a Milano per frequentare la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, perfezionandosi con il maestro Giuffredi, uno dei trombettisti italiani più noti a livello internazionale. Un collega ha poi segnalato a Michele la possibilità di entrare a far parte della Filarmonica Franciacorta e, superata la selezione, ha avuto l’opportunità di partecipare alla trasmissione de ‘Il Volo’. "Da piccolo vedevo ‘Il Volo’ in televisione, ora mi ritrovo a suonare con loro. È surreale, ma bellissimo", confessa. "Durante la prima serata, davanti a oltre 5mila persone presenti dal vivo, ho pensato ai miei nonni, che non ci sono più e che sognavano di vedermi un giorno su un palco così". Un’esperienza che, pur nella sua giovane età, Michele sente di voler condividere con chi sta muovendo i primi passi nella musica: "So che può fare paura, perché non è un mestiere stabile. Ma ai ragazzini che iniziano frequentando i corsi di orientamento, dico che la musica è il lavoro più bello del mondo. Unisce più di qualsiasi lingua e qualsiasi pensiero".

Complimenti a Fiorelli sono arrivati dal sindaco Enrico Rossi e dal presidente del corpo bandistico di Cartoceto Giacomo Brusciati. Il primo cittadino, in particolare, ha evidenziato: "Il percorso di Michele rappresenta un esempio virtuoso per tutti i giovani".