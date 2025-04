Il saluto aereo del Fly Fano per l’Amerigo Vespucci

Fano, 4 aprile 2025 – ​​​​​​Saluto tricolore del Fly Fano Team all’Amerigo Vespucci che ieri mattina, intorno alle 9.30 ha lasciato il porto di Ancona. Otto i velivoli che, con Davide Picchi nel ruolo di leader, hanno voluto rendere omaggio alla nave più antica della Marina Militare. “Siamo partiti intorno alle 9.15 dalla Aviosuperficie Valcesano (l’aeroporto di Fano è chiuso da due giorni per la manutenzione del verde ndr) – spiega Picchi – e siamo arrivati in Ancona intono alle 9.30 quando l’Amerigo Vespucci stava per lasciare il porto”.

Davide Picchi del Fly Fano Team

Per i piloti fanesi è stato un privilegio: “Dopo le Frecce Tricolori – racconta Picchi – che all’inizio di marzo hanno accolto il veliero al porto di Trieste di rientro dal tour mondiale, siamo stati gli unici ad aver ottenuto l’autorizzazione al sorvolo dalla Marina e dallo stesso comandante della Vespucci”. Comandante che, sul profilo ufficiale dell’Amerigio Vespucci, ha voluto ringraziare il Fly Fano Team per l’omaggio del tricolore in cielo.

“Un acrobatico gesto di affetto - ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli - per uno dei simboli del Made in Italy più autentico. La Marina Militare Italiana e il Vespucci, sono una scuola di eleganza e bellezza che ci inorgoglisce e stupisce ogni volta”. L’assessore Baldelli tre giorni fa aveva fatto visitato la nave scuola della Marina Militare ormeggiata al porto anconetano definendola come “la rappresentazione vivente del senso di appartenenza e della caparbietà che caratterizzano il nostro essere italiani, sempre fedeli al motto della nave più bella del mondo”.

Inoltre il volo di ieri su Ancona è stata l’occasione “per ricordarci – ha concluso Baldelli – come l’aeroporto di Fano sia una infrastruttura importante che deve trasformarsi in una vera e propria risorsa turistica ed economica per Fano e le Marche”.

an. mar.