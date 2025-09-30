Folgorato dai cavi mentre lavora a 6 metri, ferito operaio

Cartoceto, 30 settembre 2025 – Momenti di grande tensione e paura oggi pomeriggio a Lucrezia di Cartoceto, dove un operaio di 54 anni, è rimasto folgorato mentre lavorava a sei metri d’altezza sul cestello di una piattaforma elevabile. L’incidente, avvenuto poco prima delle 16 in via della Liberazione, ha mobilitato vigili del fuoco, 118 sia via terra sia con l’eliambulanza, carabinieri e tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Ast, riportando al centro l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e sul rispetto delle norme anche nei lavori in prossimità di linee elettriche.

L’uomo, classe 1971, dipendente di una ditta di Ravenna, stava operando sulla facciata di un capannone industriale chiuso per ristrutturazione quando, secondo le prime ricostruzioni, la piattaforma avrebbe urtato i cavi della media tensione della rete pubblica. La scarica lo ha attraversato, lasciandolo cosciente ma immobilizzato sul cestello, a diversi metri dal suolo. È partita subito la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118 e l’elisoccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri delle stazioni di Colli al Metauro e Fossombrone, oltre ai tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Ast.

Per raggiungere l’operaio è stato necessario anche l’arrivo dei tecnici Enel, che hanno interrotto l’erogazione di corrente alla linea interessata. Solo allora i vigili del fuoco hanno potuto mettere in sicurezza l’area e riportare a terra l’uomo per affidarlo alle cure dei sanitari. La squadra di Pesaro ha provveduto ad abbassare manualmente il cestello e a trarre in salvo l’infortunato, successivamente affidato alle cure del personale sanitario, per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. L’intervento si è concluso intorno alle 17,20.

Stabilizzato, dicevamo, dal personale sanitario, l’operaio è stato dunque trasferito in eliambulanza ad Ancona, dove si trova sotto osservazione medica. Durante tutte le operazioni è rimasto vigile, un dato che lascia sperare in un decorso favorevole, anche se i sanitari valuteranno nelle prossime ore eventuali conseguenze della scarica elettrica. Ora toccherà ai carabinieri e ai tecnici dell’Ast chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare se siano state rispettate le prescrizioni di legge. In questi casi, i protocolli di sicurezza impongono infatti cautele particolari per i lavori in prossimità delle linee a media tensione.

Di certo resta la cronaca drammatica di un pomeriggio che poteva trasformarsi in tragedia, evitata solo grazie alla tempestività dei soccorsi e alla lucidità dell’operaio, rimasto cosciente fino al ricovero.