Folla al funerale di Giacomo Premi: “Era un figlio del tuono, forte e intelligente”

Fano, 20 agosto 2025 – La chiesa di San Giuseppe al Porto non è riuscita a contenere l'onda di persone che si è riversata per l'ultimo saluto a Giacomo Premi , l' ex calciatore e bagnino , morto tragicamente a 39 anni il giorno di Ferragosto in un incidente in moto lungo la Statale Adriatica, mentre si stava dirigendo da Fano verso Riccione.

Nel caldo soffocante di un pomeriggio d'agosto, tra ventagli che si muovevano senza tregua, sei amici hanno portato a spalla la bara di legno chiaro. L'hanno accompagnata fino all'altare, dove è stata poggiata con delicatezza: sopra un cuscino di fiori bianchi e azzurri , attorno a una distesa di corolle colorate, a vegliare su tutti la sua immagine sorridente negli occhiali da sole. Accanto al feretro, con la mano sinistra posata sul legno, don Gennaro ha intrecciato un'omelia lunga e accorata, che ha unito il dolore terreno alla speranza del Vangelo. "Anche Gesù è morto prematuramente, all'età di trentatré anni, e anche lui ha avuto ai piedi della croce una madre che piangeva e in cielo un Padre che piangeva – ha ricordato -. Quando Gesù è morto, la pioggia che scendeva dal cielo era l'anima del Padre. E oggi, davanti a noi, si introduce una scena simile: un figlio morto prematuramente e un padre e una madre che piangono". Il sacerdote ha invitato i presenti a guardare oltre la morte, ricordando che "quel corpo deposto dalla croce e messo nel sepolcro, in quel sepolcro non è rimasto. Anche noi tra poco metteremo Giacomo in un sepolcro, ma lui non resterà lì. Oggi ci dice ciò che Gesù ha detto a Giovanni dalla croce: "Ecco tua madre". Giacomo vuole donarvi sua madre e suo padre, perché restiate uniti e diventiate una cosa sola".

Parole che hanno colpito il cuore di tutti, mentre don Gennaro rievocava la forza del carattere di Giacomo: "Il suo nome non è a caso, è quello di un apostolo, fratello di Gesù, chiamato figlio del tuono. Giacomo era davvero un figlio del tuono , con un carattere forte, intelligente , un cercatore. E ora penso che ho trovato ciò che cercava: la pace, la serenità e la presenza del Signore". Poi l'annuncio di fede: "Giacomo non è rimasto su una strada, Giacomo è in cielo. Non celebriamo la sua morte, ma la sua resurrezione, la sua vita eterna. Vedete, c'è una luce alle sue spalle: la luce accesa è segno di vita, non di morte. Non dobbiamo cercare tra i morti colui che è vivo".