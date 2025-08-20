Sam, un addio pesante

20 ago 2025
TIZIANA PETRELLI
Folla al funerale di Giacomo Premi: “Era un figlio del tuono, forte e intelligente”

Cerimonia funebre a Fano con ex compagni di squadra e colleghi, la bara dell'ex calciatore e bagnino di Riccione portata dagli amici. Il parroco: “Ora penso che abbia trovato ciò che cercava: la pace, la serenità e la presenza del Signore”. Poi il corteo verso il cimitero di Rosciano

Folla a Fano per il funerale di Giacomo Premi, l’ex calciatore e bagnino, morto a 39 anni in un incidente il giorno di Ferragosto

Folla a Fano per il funerale di Giacomo Premi, l’ex calciatore e bagnino, morto a 39 anni in un incidente il giorno di Ferragosto

Fano, 20 agosto 2025 – La chiesa di San Giuseppe al Porto non è riuscita a contenere l'onda di persone che si è riversata per l'ultimo saluto a Giacomo Premi, l' ex calciatore e bagnino , morto tragicamente a 39 anni il giorno di Ferragosto in un incidente in moto lungo la Statale Adriatica, mentre si stava dirigendo da Fano verso Riccione.

Nel caldo soffocante di un pomeriggio d'agosto, tra ventagli che si muovevano senza tregua, sei amici hanno portato a spalla la bara di legno chiaro. L'hanno accompagnata fino all'altare, dove è stata poggiata con delicatezza: sopra un cuscino di fiori bianchi e azzurri , attorno a una distesa di corolle colorate, a vegliare su tutti la sua immagine sorridente negli occhiali da sole. Accanto al feretro, con la mano sinistra posata sul legno, don Gennaro ha intrecciato un'omelia lunga e accorata, che ha unito il dolore terreno alla speranza del Vangelo. "Anche Gesù è morto prematuramente, all'età di trentatré anni, e anche lui ha avuto ai piedi della croce una madre che piangeva e in cielo un Padre che piangeva – ha ricordato -. Quando Gesù è morto, la pioggia che scendeva dal cielo era l'anima del Padre. E oggi, davanti a noi, si introduce una scena simile: un figlio morto prematuramente e un padre e una madre che piangono". Il sacerdote ha invitato i presenti a guardare oltre la morte, ricordando che "quel corpo deposto dalla croce e messo nel sepolcro, in quel sepolcro non è rimasto. Anche noi tra poco metteremo Giacomo in un sepolcro, ma lui non resterà lì. Oggi ci dice ciò che Gesù ha detto a Giovanni dalla croce: "Ecco tua madre". Giacomo vuole donarvi sua madre e suo padre, perché restiate uniti e diventiate una cosa sola".

Parole che hanno colpito il cuore di tutti, mentre don Gennaro rievocava la forza del carattere di Giacomo: "Il suo nome non è a caso, è quello di un apostolo, fratello di Gesù, chiamato figlio del tuono. Giacomo era davvero un figlio del tuono , con un carattere forte, intelligente , un cercatore. E ora penso che ho trovato ciò che cercava: la pace, la serenità e la presenza del Signore". Poi l'annuncio di fede: "Giacomo non è rimasto su una strada, Giacomo è in cielo. Non celebriamo la sua morte, ma la sua resurrezione, la sua vita eterna. Vedete, c'è una luce alle sue spalle: la luce accesa è segno di vita, non di morte. Non dobbiamo cercare tra i morti colui che è vivo".

Un invito a non chiudersi nel dolore ma a custodire il bene : "Il bene che ci dobbiamo volere e dobbiamo che continuare a volergli ci sarà trasmesso dal cielo. Giacomo continuerà a parlarci, ma in modo diverso, attraverso segni forti e veri. Nella vita tutti siamo cercatori di verità, ma la verità vera la vedremo solo davanti a Dio. Giacomo ci accompagnerà con la sua gioia e la sua serenità". Infine, lo sguardo rivolto al mare e al porto, luoghi tanto familiari a Giacomo: "Oggi Giacomo è qui nella piazza del Porto: dal porto salpano le navi e poi ritornano. Così la sua anima va in cielo, ma tornerà: lo rivedremo, rideremo e scherzeremo ancora con lui. La vita non è destinata a finire, si trasforma. Giacomo continua a pregare per tutti noi, come Maria ha accolto tra le braccia Gesù morente, così oggi accoglie lui, che muore ma per rinascere". Una piccola folla era anche stipata sul sagrato: non era riuscita a entrare e ha seguito in silenzio la cerimonia. Amici d'infanzia, ex compagni di squadra, colleghi bagnini di Riccione , cittadini comuni di Fano e Riccione: una comunità intera, unita nel ricordo di un ragazzo che sapeva farsi voler bene. Dopo la funzione, il corteo si è mosso verso il cimitero di Rosciano. Ad accompagnarlo, la mamma, il papà, il fratello Lorenzo, la nonna ei suoi figli Felipe ed Evaluna. Per lui, che amava i motori e la velocità, l'ultimo viaggio è stato sulla Jaguar delle onoranze funebri Guescini Belacchi: un dettaglio discreto, che ha reso ancora più intenso l'addio della sua comunità.

