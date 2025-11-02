L’importanza delle fasce

L'importanza delle fasce
Fano
CronacaFolla in centro per Halloween. Risposta tiepida dai negozi
2 nov 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
Folla in centro per Halloween. Risposta tiepida dai negozi

Molti hanno deciso di tenere chiuso, altri hanno appeso cartelli poco ’accoglienti’.

Uno dei negozi che non hanno aderito alla festa di Halloween organizzata dal Comune

Uno dei negozi che non hanno aderito alla festa di Halloween organizzata dal Comune

Coda polemica per la festa di Halloween, che ha visto una piazza XX Settembre gremita di famiglie, bambini e ragazzi in maschera. Ma il messaggio che arrivava dalle vetrine era del tutto diverso: saracinesche abbassate, luci spente, cartelli di chiusura. È il paradosso di Halloween a Fano, dove la festa organizzata dall’amministrazione comunale per animare il cuore cittadino si è scontrata con la poca collaborazione di gran parte dei commercianti. Quest’anno l’evento – storicamente ospitato a Sant’Orso, dove era nato per contrastare fenomeni di teppismo giovanile – è stato allargato anche al centro, proprio per rivitalizzare il corso e la piazza principale. L’obiettivo: unire turismo, socialità ed economia. La risposta del pubblico è stata straordinaria.

"La piazza era nera di gente – racconta il vicesindaco Loretta Manocchi, assessore alla Città dei Bambini e delle Bambine –. Tantissime famiglie, bambini, adulti mascherati. Una vera festa che rientra nello spirito di Fano, città dei bambini e città del Carnevale". Non a caso, alla giornata ha collaborato anche l’Ente Carnevalesca, portando musica, maschere e allegria in un pomeriggio d’autunno che sembrava già preannunciare la stagione più identitaria della città.

Eppure, in moti negozi c’era ben altra atmosfera, tra vetrine chiuse o con cartelli poco accoglienti. Molti negozi hanno deciso di non aprire, altri – pur alzando la serranda – hanno esposto sulla porta cartelli con scritto "Caramelle finite" già all’orario di apertura. Un modo elegante per dire "non disturbate".

Sul punto, la vicesindaco Manocchi chiarisce: "Non entro nel merito delle scelte dei commercianti, che sono liberi di tenere aperto o chiuso, di dare o non dare le caramelle. Mi dispiace che alcuni genitori si siano lamentati per questo. La festa è stata bellissima, e non ho proprio fatto caso a chi avesse esposto cartelli. È il secondo anno che organizziamo Halloween anche in centro e la piazza è stata davvero da paura". Insomma, Halloween a Fano è stato un successo di partecipazione, ma anche lo specchio di una contraddizione.

Tiziana Petrelli

© Riproduzione riservata

