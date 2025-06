Fondazione Carifano, i numeri. Distribuiti 2,7 milioni di euro. I nomi dei nuovi consiglieri

La Fondazione Carifano archivia il 2024 con un bilancio che unisce solidità patrimoniale e forte impatto sociale. Il consuntivo approvato racconta un anno gestito con prudenza, ma aperto alla crescita condivisa e alla coesione. Il patrimonio netto raggiunge i 129 milioni di euro, contro i 126,9 dell’anno precedente. La gestione patrimoniale, basata su investimenti in fondi comuni, obbligazioni e strumenti diversificati, ha generato proventi per circa 4,4 milioni di euro. Oltre 3 milioni provengono da dividendi e rendimenti della gestione mobiliare. Grazie a questa solidità, nel 2024 sono state erogate risorse per oltre 2,7 milioni di euro, destinate a progetti di rilevanza sociale, culturale, educativa e sanitaria. Nel dettaglio, 1.195.000 euro sono andati ad arte, attività e beni culturali, ambito da sempre centrale per la Fondazione; seguono lo sviluppo locale con 578.000 euro, l’educazione e la formazione con 475.000 euro, la salute pubblica con 227.000 euro e il volontariato con circa 153.000 euro.

Nel 2024 la Fondazione ha inoltre consolidato alcuni strumenti strategici di partecipazione civica. Il Bando Crowdfunding, che unisce formazione e raccolta fondi, ha visto il coinvolgimento di 12 progetti selezionati tra le associazioni del territorio di competenza (Fano, Cartoceto, Mondavio, San Costanzo, Monte Porzio, Mondolfo, Terre Roveresche). Tra le erogazioni più significative si segnalano: il restauro della chiesa di Santa Maria delle Tinte a Fano, gli interventi per il Museo del Balì, il potenziamento della Scuola di Musica "Don Gentilini", il progetto "Dopo di noi" per l’autonomia abitativa delle persone con disabilità e iniziative per la salute mentale. Per il futuro, sarà potenziato l’impegno sui temi dell’ambiente, dell’innovazione sociale e della digitalizzazione del Terzo Settore. "L’obiettivo della Fondazione non è solo erogare risorse, ma generare impatto" afferma il presidente Giorgio Gragnola.

Durante l’Assemblea dei soci della Fondazione Carifano, svoltasi ieri mattina, sono stati designati a scrutinio segreto i sette membri che entreranno a far parte del nuovo consiglio generale per il quinquennio 2025-2030. Si tratta di Luciano Filippo Bracci, Donatella Menchetti, Mirella Montalbano, Luciano Ordonselli, Giancarlo Paci (tutti riconfermati per un secondo mandato), e di Mario Battistoni e Giuseppe Franchini, alla loro prima nomina. A completare l’organo di indirizzo saranno altri sette membri indicati da enti locali e istituzioni. La nomina ufficiale avverrà nella prossima seduta del Consiglio.