Fondazione, sotto l’albero quadri e terreni

Donazioni per 430mila euro, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha celebrato chi attraverso il proprio contributo ha reso possibile la crescita di progetti e l’arricchimento del patrimonio collettivo. Questo lo spirito di "Luce del Dono" l’iniziativa promossa dalla Fondazione Carifano ieri pomeriggio, nella sede di via Montevecchio. Questi i premiati: Guido Casanova ha donato il ritratto di "Maria Veroli" realizzato da Pierluigi Piccinetti; Grazia Elisa Moi ha offerto 26 dipinti, datati tra Ottocento e Novecento, di autori diversi, in ricordo di Gustavo Pesarin; Giuseppe Ginesi ha donato "Deposizione di Cristo" di Paterniano Fanelli in ricordo di Emanuela; la famiglia Vangi ha donato la scultura di Giuliano Vangi intitolata "Uomo e bambino"; Sandro Bartolacci ha regalato una sua opera, "Iconostasi Primordiale Kappa"; Maria Teresa Bagnaresi ha contribuito con 149 pezzi etnici, al nuovo museo etnico Bagnaresi; Angela Vampa Pierini ha donato 94 minerali per il museo di Scienze naturali; Vittorio Romeo ha donato 23 volumi monografici di "Immagini di Arte Italiana"; l’associazione Vivere Sereni Aps di Colli al Metauro ha donato un terreno per la costruzione di un centro diurno; la Schnell Spa ha sostenuto la realizzazione del centro diurno con un generoso contributo in denaro. Le opere sono in mostra a palazzo Bracci Pagani, venerdì, sabato e domenica, 17.30-19.30.

an. mar.