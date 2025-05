Fondazione Teatro, buco da 340mila euro: "Colpa della gestione del centrosinistra"

di Silvano ClappisC’è un "buco" al Teatro della Fortuna e riguarda i debiti della Fondazione omonima che gestisce il celebre teatro polettiano. Si parla di un rosso, al momento stimato di 340mila euro dovuto alla gestione del precedente Consiglio di amministrazione. Lo ha rivelato ieri mattina in conferenza stampa l’attuale presidente Stefano Mirisola. "Appena insediato (fine giugno dell’anno scorso, ndr) ho voluto e dovuto prendere piena consapevolezza della situazione contabile della Fondazione – ha detto Mirisola - ed è parso subito evidente che, per portare avanti la programmazione già deliberata dalla precedente gestione il bilancio 2024 si sarebbe chiuso con una perdita come segnalato. Ancor più grave era anche la situazione del flusso di cassa che mi ha portato a ricostruire un debito complessivo al 31/12/2024, pari a 340mila euro".

Secondo la ricognizione contabile, durata mesi, a detta del presidente Mirisola, il passivo così ingente si sarebbe formato nel corso degli ultimi dieci anni e riguarderebbe la gestione del precedente Consiglio di amministrazione presieduto da Catia Amati e nominato della Giunta di centrosinistra del sindaco Seri. La questione è piuttosto complessa perché se i bilanci della Fondazione seguono l’anno solare, la stagione culturale (prosa, lirica, concertistica, ecc) è a cavallo tra un anno e l’altro, per cui quest’anno entro il 30 giugno il presidente Mirisola e il Cda si trovano a chiudere il bilancio 2024 con eventi programmati nella stagione 2023/24 dalla precedente amministrazione.

Bisogna inoltre tener conto che la Fondazione ha ogni anno dei fondi predeterminati da parte dei soci: 500mila provenienti dal Comune di Fano, 15mila a testa messi dalla Bcc Fano e dalla Fondazione Carifano. E poiché le stagioni teatrali sono gestite a livello regionale – la Fondazione si limita a scegliere gli spettacoli da mettere in cartello e a pagare il relativo contributo, il presidente Mirisola ha lasciato intendere che il passivo si sarebbe formato a seguito delle aperture del Teatro della Fortuna per eventi "extra-cartellone", come ad esempio cerimonie, incontri, spettacoli occasionali, ecc. A questo proposito il presidente ha parlato di "scelte e metodi adottati dall’amministrazione di centrosinistra che hanno compromesso la stabilità economica della Fondazione".

"La Fondazione non ha finalità di lucro e potrebbe talvolta registrare delle perdite occasionali – ha proseguito ancora Mirisola - purché contenute e compatibili con la sua sostenibilità finanziaria e con la sua missione pubblica". Cosa che evidentemente non si è fatta, visto che si è arrivati a 340mila euro, e forse potrebbero essere anche qualcosa di più. "Per questo ho ritenuto doveroso informare tutti i soggetti coinvolti, in primis l’Amministrazione comunale, socio fondatore e maggior finanziatore. Ora è necessario individuare una soluzione condivisa che consenta di tutelare l’ente e di riportare i conti in equilibrio, salve eventuali responsabilità". Già, perché la domanda finale è questa: nessuno si è accorto dai bilanci che si era creata una voragine nei conti della Fondazione Teatro della Fortuna?