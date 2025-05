"Fondazione Teatro, disavanzo forse più alto"

Sarà affidata ad un consulente esterno, scelto dal Comune, l’analisi del bilancio 2024 della Fondazione Teatro della Fortuna che, secondo quanto denunciato dal presidente Stefano Mirisola e dalla giunta di centrodestra, registra "un disavanzo di 340mila euro". "La cifra potrebbe essere più alta – commenta il sindaco Luca Serfilippi – abbiamo bisogno di aver certezza dell’entità del debito e della sua origine. In ogni caso è una delle grane più grosse ereditate dalla precedente amministrazione". Per questo il primo cittadino ha chiesto al dirigente degli Affari generali del Comune, Pietro Celani, una relazione sui conti della Fondazione.

"Il dirigente – chiarisce Serfilippi – ha deciso di avvalersi di un consulente esterno che, insieme al presidente della Fondazione e al cda in carica, a cui va la totale fiducia e stima della maggioranza, verificherà nel dettaglio il bilancio 2024". "Sarà un consulente altamente qualificato – precisa l’assessore al Turismo Alberto Santorelli – a garanzia del Comune, dei soci, degli assessori e dei consiglieri comunali, presenti e passati". Per avere la relazione ci vorranno almeno 15 giorni, in ogni caso il bilancio consuntivo, con il piano di rientro, dovrà essere approvato entro il prossimo 30 giugno. L’obiettivo della giunta Serfilippi "è il rilancio della Fondazione Teatro". "Abbiamo bisogno del quadro preciso dei conti – insiste Serfilippi – da presentare agli unici due soci rimasti (Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e Bcc Fano), che spero siano disponibili a tenere in piedi la Fondazione, e per elaborare un piano di rientro". Previsto anche il taglio di alcune spese, non bene identificate, e l’affidamento alla Fondazione Teatro di servizi aggiuntivi, come l’apertura della Corte Malatestiana. "Faremo di tutto – conferma il sindaco – per salvare questa istituzione, in cui crediamo profondamente, anche se negli ultimi anni ha perso la sua capacità di attrarre investimenti privati. Ovviamente per aprire la Fondazione Teatro a nuovi investitori, i conti devono essere in ordine". "Il teatro – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Lucia Tarsi – è una ricchezza di tutti, che deve continuare a vivere senza speculazioni politiche o polemiche". "Serve – ha proseguito Serfilippi – un’operazione trasparenza, il mio ruolo è quello di arbitro, per fare luce sulle modalità di spesa delle risorse comunali, nel rispetto dei consiglieri comunali che in passato hanno votato i bilanci e di quelli che dovranno approvare il consuntivo 2024".

Serfilippi ha anche ricordato come sia nella facoltà del consigliere d’opposizione Samuele Mascarin (In Comune), nella sua qualità di presidente, convocare la commissione Controllo e Garanzia: "Noi siamo a disposizione e spero lo sia anche chi ci ha preceduto, dalla giunta Seri agli ex componenti del cda della Fondazione Teatro".

Il primo cittadino, inoltre, ha sottolineato "la diversa gestione della Fondazione dell’insediamento del presidente Mirisola e del nuovo cda. L’imput è di non organizzare eventi a debito anche se questo significa inimicarsi qualcuno. Ci sono manifestazioni dove è previsto il cofinanziamento del Comune (penso alle esibizioni delle scuole di danza) ma sono già state stanziate le risorse necessarie. Dal mese di luglio, quando il nuovo cda si è stanziato, il bilancio è già in avanzo".

Anna Marchetti