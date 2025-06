Fondazione Teatro, il bilancio slitta. Intanto Mascarin ne convoca altri 3

Doveva essere approvato entro il 30 giugno, invece l’ok al bilancio consuntivo 2024 della Fondazione Teatro della Fortuna sliterà, perché non è ancora terminato il lavoro di controllo e verifica che il Comune ha affidato, a metà maggio, al commercialista anconetano Camillo Catana Vallemani dopo che il centrodestra aveva denunciato un disavanzo di 340mila euro. Non è prevista alcuna proroga ma solo un allungamento dei tempi – si parla genericamente di luglio – per individuare le migliori soluzioni tecniche prima che il bilancio consuntivo sia presentato per l’approvazione al cda della Fondazione e al consiglio comunale.

Il documento di bilancio dovrebbe essere accompagnato da un piano di rientro da presentare ai due soci, Bcc Fano e Fondazione Carifano, che dovrebbero farsene carico, in quanto è vietato il soccorso finanziario pubblico e quindi l’intervento del Comune. A confermare lo slittamento è il fatto che il documento non sia all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale di giugno, giovedì 26.

Pur in assenza di conti certi, la commissione Garanzia e Controllo, presieduta dal consigliere d’opposizione Samuele Mascarin (In Comune), è stata di nuovo convocata per lunedì, dopo la seduta del 27 maggio. In quella occasione era stata ascoltata l’ex presidente Catia Amati insieme ai dirigenti Pietro Celani e Ignazio Pucci. Stavolta invece sono stati invitati il direttore amministrativo della Fondazione, Caterina Pierangeli, il collegio sindacale, la dirigente dei Servizi finanziari Daniela Mantoni e il funzionario del settore Cultura Danilo Carbonari. Si parlerà di funzionamento contabile della Fondazione Teatro della Fortuna, dei controlli del collegio dei revisori e delle eventuali verifiche trimestrali, delle verifiche sul bilancio dei Servizi finanziari comunali e del settore Cultura. Infine sarà affrontato il tema dei rapporti con la Fondazione in caso di eventi comunali, di eventi privati ma patrocinati o sostenuti finanziariamente dal Comune e in caso di eventi privati.

Anna Marchetti