Fondazione Teatro, la colletta langue. Si abbassa l’asticella: target 70mila

"Le donazioni stanno arrivando ma siamo ancora bassi rispetto a quanto serve". Il sindaco Luca Serfilippi non esclude la possibilità di prorogare il termine del primo settembre per la raccolta fondi lanciata dalla Fondazione Teatro della Fortuna: si cerca di raggiungere almeno il traguardo minimo dei 70mila euro visto che, al momento, appare sostanzialmente impossibile arrivare all’obiettivo iniziale dei 200mila euro. La raccolta fondi rivolta ai privati, alle imprese e agli enti del territorio, era stata lanciata dal primo cittadino e dal presidente Stefano Mirisola all’inizio di agosto con un appello alla città. Secondo gli amministratori i 200mila euro dovrebbero "contribuire a ripianare la perdita del bilancio 2024 (381.885,82 ereditati dalla precedente amministrazione ndr) della Fondazione Teatro della Fortuna e a rilanciare l’ente in aggiunta ai 300mila di Fondazione Carifano e Bcc Fano, 50 mila a testa per il triennio 2025-2026-2027".

La proroga potrebbe essere necessaria se non si dovesse raggiungere neppure l’obiettivo minimo dei 70mila euro. Quei 70mila si potrebbero prelevare dal fondo di dotazione patrimoniale della Fondazione Teatro (riducendolo da 100mila euro al minimo di legge di 30mila euro) ma solo dopo averlo reintegrato e dopo aver pagato tutti i creditori. "Mi auguro – commenta l’ex assessore alla Cultura Stefano Marchegiani, oggi all’opposizione – che questa volta, dopo la maglia nera del Bonus cultura, dove gli imprenditori locali non misero un euro, il territorio risponda positivamente". E ancora: "Non mi sembra, però, che la raccolta fondi sia stata accompagnata da parte della Fondazione Teatro da un battage pubblicitario, forse sarebbe stato necessario organizzare delle iniziative, magari puntando più sull’aspetto sentimentale, cercando di creare un’alleanza tra Fondazione e privati cittadini e invitando le imprese a fare squadra. Per quanto mi riguarda comunque non sono stato coinvolto". "Speriamo che presto parta la programmazione del teatro – commenta il vicepresidente di Enereco Franco Iacucci – al momento la nostra azienda non è stata coinvolta anche se già contribuiamo attraverso una sponsorizzazione". "Io e mia moglie seguiamo la stagione di prosa e attendiamo l’apertura della campagna abbonamenti – aggiunge Federico Ferrini, ceo di Techfem – ma anche noi come azienda non siamo stati coinvolti". Dalla New Copromo, attraverso l’amministratore delegato Eros Bocchini, fanno che la loro azienda fa già parte del Consorzio Fano Sport (nato per il Fano Calcio), sostiene l’iniziativa fanese di Calciomercato L’Originale di Sky Sport ed è impegnata ad aiutare l’associazione Omphalos-I Bambini delle Fate che si occupa di autismo.

