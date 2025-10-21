Fondazione Teatro, via libera al nuovo statuto: "Si riparte nel segno della trasparenza"

C’è chi ha parlato di "atto politico", chi di "pagina importante per la città". Ma la delibera che modifica lo statuto della Fondazione Teatro della Fortuna, approvata ieri sera dal Consiglio comunale, è stata soprattutto un passaggio tecnico e insieme simbolico: quello che chiude la stagione più difficile del principale ente culturale cittadino e apre, almeno nelle intenzioni, una fase di trasparenza e risanamento.

Il voto è arrivato a maggioranza: 18 sì, un contrario e due astenuti. Le assenze di Giammarioli, Marchegiani e Mascarin non sono passate inosservate, come pure il voto contrario di Francesco Panaroni (M5S), unico dissenso in una seduta che ha visto invece un’ampia convergenza tra maggioranza e opposizione. A illustrare nel dettaglio le modifiche è stato il dirigente Pietro Celani, che ha parlato di "delibera attesa e necessaria", spiegando come gli interventi allo statuto servano a "rendere più chiara la governance, eliminare sovrapposizioni tra controllore e controllato, garantire il rispetto delle norme sulla trasparenza e reintegrare il fondo di dotazione", ridotto temporaneamente da 100mila a 30mila euro per consentire la copertura del disavanzo e la continuità operativa del Teatro. Celani ha ricordato che "il nuovo testo vieta la nomina nel Cda di figure interne all’amministrazione comunale, introduce obblighi più stringenti nei pagamenti e stabilisce la gestione in strumenti finanziari sicuri dei fondi della Fondazione".

Durante il dibattito, Cucchiarini (Pd), ex assessore al bilancio, ha chiesto chiarimenti sui criteri di erogazione del contributo comunale e sulle condizioni per il mantenimento della personalità giuridica dell’ente. Celani e il sindaco Luca Serfilippi hanno risposto chiarendo che "il Comune non può per legge intervenire con un soccorso finanziario diretto, ma può garantire il riequilibrio e un controllo più stretto", sottolineando che la prefettura "ha seguito e condiviso" il percorso di revisione statutaria.

La polemica di Davide Delvecchio (Fratelli d’Italia) ha acceso il dibattito. Il consigliere ha ricordato come "già nel 2018 lo statuto fosse stato rivisto per volontà dell’allora amministrazione Seri", aggiungendo che "oggi si torna a mettere mano a un testo che speriamo definitivo". Pur annunciando il voto favorevole, ha sollevato dubbi sul metodo e sull’efficacia dei controlli passati, evidenziando che "il problema non era solo nello statuto, ma nella gestione". Montalbini (Fratelli d’Italia), ha espresso "pieno apprezzamento per un lavoro che rafforza la tracciabilità dei flussi economici e la responsabilità gestionale".

Nel finale, il sindaco Serfilippi ha chiuso il dibattito con un intervento intenso e diretto, ringraziando la Fondazione Carifano e la Bcc di Fano per aver "messo le mani nel proprio portafoglio" e scongiurato la chiusura dell’ente. "Senza di loro – ha detto – il Teatro avrebbe dovuto interrompere l’attività per almeno un anno. L’unica alternativa era liquidare i debiti e chiudere. Invece abbiamo trovato la forza di risollevarci". Serfilippi ha poi guardato avanti: "Questo non è un punto d’arrivo ma uno start. Ora dobbiamo ridare fiducia ai cittadini e ai privati, perché nessun nuovo socio investirà se non garantiamo una struttura sana e trasparente. L’obiettivo è ampliare la compagine, tutelare chi crede nella cultura e rendere il Teatro un modello di buona gestione".