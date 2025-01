"Fondi dal piano dei governi Conte e Draghi"

"Con questa opera, che non nasce e non è finanziata, come sostiene la destra, da fondi del governo Meloni ma dal piano ponti risalente al 2020-21 dei governi Conte e Draghi, il nostro territorio farà un grande passo in avanti in termini di sicurezza anche sul fronte idraulico". Lo affermano i due consiglieri regionali forlivesi del Pd, Daniele Valbonesi e Valentina Ancarani, presenti giovedì sera all’incontro in Provincia. ‘Persone informate sui fatti’ come ha ricordato il presidente Enzo Lattuca, essendo stati consiglieri provinciali fino a settembre "partecipando quindi al progetto".

Durante la campagna elettorale delle recenti elezioni regionali i due dem si erano recati al ponte Braldo per incontrare abitanti e rappresentanti dei comitati di quartiere e raccogliere le loro istanze. "Il nostro impegno sarà totale al fianco dei cittadini - concludono Ancarani e Valbonesi –, informandoli dell’evolversi della ricostruzione".