Fontana: "Migliorerò la vita dei marchigiani"

Giovanni Fontana nella lista dei candidati al consiglio regionale del Movimento 5 Stelle. Tra i primi attivisti fanesi, due volte consigliere comunale ed anche presidente della Commissione Bilancio, seppure all’opposizione, Fontana si candida "per migliorare la vita dei marchigiani". M5S, all’interno della coalizione di centrosinistra guidata dal candidato presidente Matteo Ricci, fa sapere che quanto costruito a livello regionale è "un progetto nuovo dove il Movimento ha contribuito in modo fondamentale alla composizione del programma".

"Programma – commenta Marta Ruggeri – che ci soddisfa al 100 per cento". Meno "buonista" verso il Pd, soprattutto quello locale a cui M5S dai banchi dell’opposizione non ha mai fatto sconti e con il quale nel 2024 non ha trovato l’accordo sul candidato sindaco, si mostra il consigliere comunale Francesco Panaroni. "Per me – afferma – sarebbe stato impossibile candidarmi a fianco di Mascarin e di Minardi che sulla commissione speciale d’indagine sulla Fondazione Teatro della Fortuna (di cui Panaroni aveva rivendicato la presidenza ndr) mi hanno trattato davvero a pesci in faccia. Sarebbe stato ugualmente impossibile stare in coalizione con Seri, Fattori e Lucarelli (tutti candidati alle regionali nel centrosinistra ndr) che abbiamo duramente combattuto in consiglio comunale". Panaroni ha ribadito l’amarezza nei confronti del Movimento per non averlo sostenuto come candidato sindaco nel 2024, così come si è detto dispiaciuto per la mancata candidatura alle regionali: "Purtroppo, nonostante i miei 350 voti, non faccio parte della vecchia guardia". Panaroni assicura comunque il suo appoggio a Fontana: "Anzi ho invitato i miei elettori a scrivere Fontana, ma solo lui". Fontana da parte sua assicura "saremo i guardiani della coalizione regionale" e senza fare "promesse miracolose" conferma il suo impegno per i temi ambientali, ecologici e di economia circolare ribadendo il ‘no’ deciso al termovalorizzatore. "La candidatura di Fontana – conclude Ruggeri (capogruppo uscente in Regione, coordinatrice provinciale e capolista) – rappresenta un valore aggiunto: il suo è un profilo competente, determinato e radicato nel territorio, che condivide l’idea di una politica fatta di ascolto, onestà e impegno quotidiano. Attento ai temi della sostenibilità, della partecipazione e della trasparenza amministrativa, Fontana ha portato avanti battaglie concrete per migliorare la qualità della vita della comunità locale".

Anna Marchetti