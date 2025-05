Fontana, spunta antico basamento. Lavori fermi

Sarebbe dovuto terminare il 29 marzo scorso, ma il cantiere per il restauro della Fontana della Fortuna di Fano è ancora lì, fermo nel cuore della città, a due passi dalla stagione estiva. Il motivo? Un ritrovamento inatteso, ma di grande valore storico e architettonico: sotto il basolato moderno, è emerso un antico basamento in mattoni cotti posati "per coltello", ovvero in verticale. Una tecnica antica, in uso nei secoli passati, che ha aperto nuove prospettive sul progetto iniziale, costringendo a una pausa per attendere il parere della Soprintendenza e, con ogni probabilità, procedere con una variante. Il cantiere, avviato lo scorso 1° ottobre, era stato programmato per una durata di 180 giorni, con una conclusione fissata appunto a fine marzo.

L’intervento, affidato a una ditta specializzata che l’amministrazione comunale giudica "seria, scrupolosa e molto rispettosa del valore storico del manufatto", ha un importo complessivo di 139.000 euro IVA esclusa, pari a 169.580 euro IVA inclusa. Finora, nessuna spesa extra è stata sostenuta e il quadro economico complessivo è stato rispettato. Tuttavia, se verrà approvata la variante, sarà inevitabile prevedere un piccolo slittamento dei tempi.

"Il progetto prevedeva inizialmente il restauro della fontana e la ripavimentazione con sampietrini, come era stato fatto in passato - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari -. Poi, grazie agli scavi, è emerso un basamento originario in mattoni cotti messi per coltello, tecnica utilizzata anche in altre fontane coeve come quella di Senigallia. Ci siamo confrontati con la Soprintendenza e ora attendiamo il via libera per una variante che consenta di valorizzare questo importante ritrovamento". L’obiettivo, quindi, è recuperare quella pavimentazione storica, sostituendo i sampietrini di inizio Novecento con i mattoni originari, possibilmente autentici e di recupero. La scelta non è soltanto estetica: restituire al monumento la sua base storica significa arricchire il valore culturale e architettonico dell’intervento, che già di per sé includeva un ampio lavoro di restauro su materiali diversi come pietra d’Istria, arenaria, bronzo e Rosso Verona. L’attuale configurazione della Fontana della Fortuna risale a un grande intervento datato 1695, affidato a maestranze veneziane tra cui Ludovico Torresina che trasformò – o forse sostituì – la precedente fontana rinascimentale ottagonale con l’attuale versione barocca. Nei secoli, la fontana ha subito numerosi restauri: documentati, quelli del 1818 e del 1827, mentre l’ultimo risaliva al 2003. Questo nuovo restauro prevede anche la rimessa in funzione dell’impianto idraulico, inclusa la fontanella sommitale, e il rifacimento dell’illuminazione interna, ormai obsoleta. Anche questi dettagli saranno inseriti nella variante, insieme alla nuova pavimentazione, che dovrebbe estendersi su circa 70-80 metri quadri. I tempi? Dipenderanno dalla disponibilità dei materiali che dovranno essere selezionati con attenzione da ditte specializzate, tra materiali di recupero compatibili con le cromie e le tecniche costruttive del territorio. "È chiaro – conclude Ilari – che tutto sarà subordinato alla reperibilità di questi materiali. Ma una volta avuti, in un mese scarso si possono completare i lavori".

Nel frattempo, la città aspetta. Il monumento simbolo resta avvolto dalle transenne, ma anche da nuove speranze.

Tiziana Petrelli