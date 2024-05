Forbes premia la Renier associati. Grande cerimonia a Cernobbio

Renier Associati Group vince il premio per il miglior studio d’Italia nell’area "crescita e competenza" promosso da Forbes Italia ed Euroconference. Ieri la consegna del prestigioso premio con una grande cerimonia a Cernobbio a cui ha preso parte lo stesso Enrico Maria Renier, amministratore delegato. Un grande riconoscimento per lo studio fanese in quanto l’evento "promuove le eccellenze italiane nel campo dei professionisti e premia commercialisti e consulenti del lavoro che si sono contraddistinti per la loro capacità di innovare, guardare al futuro e creare valore".

La giuria è composta da nomi importanti del mondo della comunicazione e da manager, con diverse esperienze alle spalle. Sono loro ad ver selezionato 100 eccellenze divise in 4 categorie: Crescita e competenze, Giovani professionisti, Innovazione digitale, Valore economico e sviluppo del business. A Renier Associati è stato riconosciuto il premio nell’area "crescita e competenza".

L’evento è stato anche l’occasione "per un confronto sull’evoluzione della professione, discutendo delle enormi potenzialità dell’Intelligenza artificiale per gli studi professionali. Il loro successo, infatti, si lega alla capacità di sfruttare tutte le opportunità offerte dal digitale per offrire una gamma di servizi sempre più ampia e creare valore per i propri clienti, ponendosi al loro fianco come partner di business strategico".

Grande soddisfazione ha espresso il professionista fanese, molto conosciuto in città, per questo riconoscimento che dà lustro alla sua attività e a quella di soci e collaboratori dello studio. Nel marzo scorso aveva conquistato la certificazione di Parità di Genere, attribuita dalla Regione Marche.