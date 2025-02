Fossombrone batte Mondolfo: "Casa della comunità prima di noi"

Dal consiglio comunale monotematico sulla sanità tenutosi giovedì scorso a Fano con i vertici regionali politici e tecnici e il direttore di Ast Pesaro-Urbino Alberto Carelli è emersa una notizia che sta suscitando una certa preoccupazione tra la gente di Mondolfo, della quale si fanno interpreti Daniele Ceccarelli del Comitato cittadino per la salute pubblica e il capogruppo di minoranza consiliare Anteo Bonacorsi. "Nella seduta fanese si è parlato soprattutto di medicina ospedaliera – rimarca Ceccarelli -, ma quanto il discorso si è spostato sulla medicina territoriale non è stato affatto rincuorante per Mondolfo. Il direttore Carelli, a proposito delle Case della Comunità ha detto che quella di Fossombrone, a cui sono stati destinati 700mila euro dai fondi Pnrr, verrà ‘consegnata’ entro il 31 marzo 2025, mentre quella di Mondolfo, che ha avuto 400mila euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, verrà ‘consegnata’ entro l’anno. Una bella differenza, potenzialmente 9 mesi più tardi".

"Una notizia inaspettata – aggiunge il leader di opposizione Bonacorsi -, anche perché a fine settembre 2024, in consiglio comunale, il nostro sindaco aveva detto che i lavori sarebbero terminati entro questo gennaio. Lavori importanti, in quanto funzionali alla trasformazione dell’attuale Casa della Salute (in foto) in Casa della Comunità, che dovrebbe garantire tutta una serie di servizi in più per l’utenza. La seconda, infatti, si connota come una struttura in cui opera un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri e altri professionisti afferenti anche al sistema sociale, prospettandosi come punto di riferimento continuativo e di prossimità per la popolazione. In più, è stabilita una presenza medica obbligatoria h 24, che sarebbe importantissima considerando il funzionamento a singhiozzo della guardia medica".

Detto ciò, Bonacorsi, che col suo gruppo aveva chiesto nel marzo 2024 un consiglio monotematico sulla sanità sulla falsariga di quello che si è ora tenuto a Fano, aggiunge: "Visto che il sindaco non ha mai presentato un’istanza ufficiale alla Regione, lo farò personalmente". Mondolfo, pur non essendo sede di ospedale è comunque un polo sanitario importante e di riferimento per una buona fetta della Valcesano e, per altro, gli assetti ospedalieri riguardano anche la nostra gente".

Sandro Franceschetti