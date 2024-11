Le fototrappole raccontano i comportamenti di volpi, istrici, tassi e lupi

San Costanzo (Pu), 29 novembre 2024 – Un viaggio attraverso le meraviglie nascoste della natura per capire le abitudini e i comportamenti di volpi, istrici, tassi, caprioli, lupi, cinghiali e tanti altri animali che popolano le nostre zone.

E’ quanto consentirà l’incontro che si terrà domani (sabato 30 novembre) alle 17,30 alla biblioteca di San Costanzo e avrà come protagonista il biologo naturalista Cristian Gori, che presenterà i video più spettacolari ripresi dalle fototrappole dell'Associazione naturalistica Argonauta di Fano. Gori spiega com'è nato il progetto: “Era l'estate del 2019. A volte si fanno le cose di impulso. Senza pensarci tanto. Trovi delle fototrappole in sconto, il prezzo non è male. Perché non provare? Passano i mesi. Passa più di un anno. Quelle fototrappole rimangono lì, ferme, ancora nella scatola originale. Poi, nel dicembre 2020 io e Stefania (Stefania Pastore, naturalista) andiamo nel bosco. Scegliamo un albero totalmente a caso. Fototrappola installata. Dobbiamo solo aspettare. Passa circa una settimana. È il momento di controllare. Volpi, tassi, istrici. Ogni foto è un’emozione. Ogni immagine inaspettata e inedita. Poi all'improvviso... un lupo. Una sorpresa immensa. Di tutto ci si poteva aspettare, tranne lui. L'animale simbolo del delicato e contraddittorio rapporto con la natura”.

Il biologo aggiunge: “E’ stata una delle prime testimonianze documentate per Fano, quando ancora si parlava di questo predatore come una presenza rara e non costante. La classica fortuna del principiante. Bisogna mettere da parte l'emozione. Una cosa bisogna subito chiedersi: che fare? E iniziammo così un progetto di fototrappolaggio con Argonauta. Insieme ad amici parte la moda di piazzare fototrappole nei posti più ragionati e casuali, alla scoperta di questa misteriosa fauna notturna che pian piano iniziava a rivelarsi ai nostri occhi.”

Un lavoro durato tre anni e che ora verrà presentato a San Costanzo.

Cristian Gori, biologo e naturalista, vive raccontando scienza e natura attraverso corsi e laboratori.