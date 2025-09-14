Francesco Baldelli: "Con Acquaroli una svolta concreta"

"Una rivoluzione di popolo". Per l’assessore regionale Francesco Baldelli, candidato al consiglio regionale per Fd’I, è quanto sta accadendo nelle Marche: "Una rivoluzione fondata sulla concretezza" confermata "dalla straordinaria partecipazione popolare di venerdì sera a Pergola (presenti i parlamentari Galeazzo Bignami e Antonio Baldelli) dove si sono ritrovate 1300 persone".

L’ultimo sondaggio dà Acquaroli 6 punti davanti a Ricci. La vittoria è ormai certa?

"Prendo i sondaggi come una indicazione di volontà popolare, ma quello che conta è la campagna elettorale quotidiana tra la gente".

Bypass ferroviario Pesaro-Fano: Acquaroli afferma che dai documenti non risulta alcun finanziamento di 2 miliardi di euro, Ricci continua a gridare al più grande furto subito dalle Marche. Dov’è la verità?

"L’unico furto che hanno subito i marchigiani è quello del loro futuro da parte delle sinistre e del Pd, negli anni in cui hanno governato. Ci dispiace che un amministratore confonda la proiezione dei costi in una slide di Ferrovie con uno stanziamento di risorse che non c’è mai stato".

L’ex presidente Ceriscioli non vi riconosce alcun merito nella costruzione dell’ospedale di Pesaro, anzi vi accusa di aver fatto perdere 5 anni e che i lavori non sono iniziati: cosa risponde?

" L’unica certezza è che Ceriscioli, il Pd e Ricci hanno fatto perdere 5 anni di salute ai marchigiani, con riforme che hanno distrutto la sanità ospedaliera e territoriale. Stupiremo Ceriscioli ancora una volta: i lavori inizieranno e dopo 70 anni il nuovo ospedale di Pesaro sarà realtà".

Secondo il centrosinistra, la palazzina dell’emergenza-urgenza in costruzione al Santa Croce di Fano senza la chirurgia h24 sarà una cattedrale del deserto: cosa replica?

"Sono affermazioni di chi non ha compreso il nuovo piano sanitario regionale che prevede un ospedale vero a Fano: quello che loro avevano cancellato".

Nella provincia di Pesaro è considerato tra i candidati più forti: quanto ha investito nella campagna elettorale?

"Quanto prevede la normativa vigente. Dove ho investito tanto in questi 5 anni è nel lavoro e nei rapporti con le persone".

A proposito di aeroporto di Ancona, nell’ultimo incontro tra i due candidati, Acquaroli ha spiegato l’impegno per migliorare l’operatività del Sanzio, ma Ricci ha ribadito che dallo scalo partono solo 5 voli al giorno: effettivamente un po’ poco….

"Ricci dimentica il +22,5% di passeggeri nel 2024 rispetto al 2019, passeggeri che sono ulteriormente cresciuti da gennaio ad agosto di quest’anno. Abbiamo 15 destinazioni, 6 nazionali e 9 internazionali, e 10 vettori aerei: non ricordo questi numeri durante i governi precedenti".

Cosa farete per rafforzare il porto di Ancona?

"Le opere per riportare il porto a essere centrale nell’Adriatico sono già in moto: la grande darsena Marche, con la banchina 27 per l’approdo delle grandi navi container, e il dragaggio".