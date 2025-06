Francesco Innocenti, benvenuto a Fano. Viene dal Fossombrone

Il Fano ha messo nero su bianco sull’arrivo di Francesco Innocenti, difensore esterno ambidestro, classe 2007, (foto) proveniente dalle giovanili del Fossombrone. Potendo giocare indifferentemente a destra e a sinistra della difesa ed essendo un under, Innocenti rappresenta una valida alternativa in mano a mister Omiccioli quando si tratterà di sistemare il reparto difensivo. A questo proposito, pur essendo orientato a dare una chance ai due portieri che hanno disputato la stagione in Terza Categoria, vale a dire Federico Giulini e Michele Sodani, il Fano Calcio si starebbe guardando intorno per cercare anche un altro estremo difensore. Con l’apertura ufficiale del calciomercato, saranno ratificati con il tesseramento gli accordi già presi con diversi giocatori, mentre altri andranno a chiudersi più avanti. In particolare, come ha sottolineato anche il direttore sportivo Canestrari, sotto osservazione sarà il reparto offensivo che al momento è condizionato dalle scelte di studio del centravanti fanese Riccardo Giovanelli. Se il ragazzo andrà a studiare all’estero, diventa indispensabile per il Fano Calcio ricorrere ad una nuova punta, mentre se dovesse rimanere a studiare nelle vicinanze di Fano allora la società punterebbe su di lui quale spalla di Gucci. Voci di corridoio parlerebbero come alternativa dell’attaccante Matteo Sartori.

sil. cla.