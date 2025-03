Fratelli d’Italia, congresso caldo. Vince Dini, ma le divisioni restano

di Anna MarchettiNon si ricompone la spaccatura dentro Fd’I Fano. E’ quanto emerso nel congresso di ieri pomeriggio al Tag Hotel (presieduto dal consigliere regionale Assenti e dalla senatrice Leonardi) che ha eletto, come nuovo coordinatore, Davide Dini (area Manocchi-Baiocchi) con (174). Andrea Montalbini (Area Baldelli) ha invece ottenuto (82). Qualcuno ipotizza che il primo effetto potrebbe essere il ridimensionamento del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, oggi composto da 5 consiglieri (il più numeroso del consiglio comunale), se Delvecchio e Montalbini decidessero di costituire il gruppo misto.

Dini, nel suo intervento, ha parlato dell’impegno "per far crescere il partito nel rispetto delle regole e della fiducia dei cittadini". "Riaprite le chat – ha esortato Montalbini – con gli iscritti e convocate i direttivi prima dei consigli comunali: la forza del partito sono i militanti".Tra i più polemici il consigliere comunale Davide Delvecchio e Pierino Cecchi, espressione dell’area centrista del partito, che hanno sostenuto Montalbini: "Siamo persone leali e ci riconosciamo in Giorgia Meloni – ha detto Cecchi – ma, da quando siamo entrati nel partito siamo sempre stati trattati molto male. Senza i voti di Delvecchio, Serfilippi sarebbe andato al ballottaggio". "Siete andati avanti come caterpillar – ha insistito Delvecchio – e non c’è stato alcuno sforzo né da parte di Manocchi, né da parte del presidente provinciale Baiocchi di trovare una soluzione condivisa".

Dura la replica di Maria Antonia Cucuzza: "E’ falso che non ci sia stato il tentativo, fino all’ultimo, di una soluzione unitaria. Non si può ragione ‘sei con me o contro di me’, questa modalità indebolisce il partito". La coordinatrice uscente Loretta Manocchi ha ricordato "il percorso di crescita di Fd’I dal 2020 ad oggi" e poi ha portato i saluti del presidente Acquaroli. L’eurodeputato Carlo Ciccioli ha invitato tutti a "prendere coscienza che i nemici non sono all’interno del partito ma all’esterno" mentre si è tolto diversi sassolini Angelo Bertoglio: "A Fano manca la volontà di fare sintesi, basta ricordare che al momento delle nomine il direttivo non è mai stato convocato". Tensioni durante il voto perché non si trovavano alcune tessere, tra cui quelle della mamma e della moglie di Montalbini ma anche della coordinatrice uscente Manocchi e della consigliera Giammarioli che, dopo i controlli, hanno potuto votare, ad eccezione della consorte di Montalbini che non è risultata iscritta. Problema riscontrato anche con altri. Presenti il sindaco Serfilippi e i rappresentati degli altri partiti. Assenti Antonio e Francesco Baldelli.