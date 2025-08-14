Fratelli d’Italia ’presidia’ il corso. Inaugurata la sede di Manocchi

Corso Matteotti, a Fano, ‘presidiato’ da tre sedi elettorali di Fratelli d’Italia. Dopo l’assessore regionale Francesco Baldelli, il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, anche il vicesindaco Loretta Manocchi ha inaugurato lunedì la sua sede in corso Matteotti 224. A sostenere la candidatura di Manocchi i vertici del partito: la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fd’I, il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, che nel primo pomeriggio ha avuto un incontro istituzionale sulla caserma dei vigili del fuoco a Chiaruccia, il sottosegretario all’Economia e Finanza Lucia Albano che ha parlato del passaggio delle Marche nella zona Zes (Zona economica speciale) e dei benefici che ne deriveranno.

Manocchi ha, invece, ripercorso l’anno alla guida di Fano nel ruolo di vicesindaco e assessore all’Urbanistica della giunta Serfilippi e del suo impegno per il nuovo obiettivo del consiglio regionale a vantaggio del territorio "che conosco – ha sottolineato – dalle colline al mare". La candidata Manocchi ha affrontato prima il tema del governo del territorio, "dalla riforma che riguarderà le zone agricole al Demanio e alla riassegnazione del litorale attraverso le gare" poi quello della sanità. "La giunta Acquaroli ha portato avanti la politica della territorialità – ha commentato – in contrapposizione allo smantellamento degli ospedali attuato negli ultimi 25 anni dal centrosinistra: siamo sulla strada giusta e con le idee chiare. Altra priorità è il sostegno alle famiglie, fulcro della società, e alle persone che hanno più bisogno, dai disabili agli anziani".

an.mar.