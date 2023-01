Frati trappisti a Fano: ok alla variante per il monastero

I frati trappisti di Frattocchie. Si sblocca la situazione del monastero

Fano, 7 gennaio 2023 - La giunta autorizza gli uffici comunali a predisporre la variante al Prg per l’insediamento del nuovo monastero dei Frati trappisti di Frattocchie di Marino: presentato dalla comunità monastica il progetto, con annessa chiesa, che dovrà sorgere a Monte Giove-Prelato.

Con l’atto di indirizzo, approvato dall’esecutivo nella giornata di giovedì 5 gennaio, si sblocca una situazione ferma da quasi 10 anni. L’istanza per la fondazione di un nuovo monastero è stata presentata dai frati nell’agosto del 2014, il primo atto di indirizzo della giunta per accogliere a Fano la comunità trappista è del mese successivo.

Nel 2016 la Soprintendenza si è espressa in modo favorevole vista "la presenza nei luoghi limitrofi di insediamenti dedicati al culto, vocati alla meditazione e al ritiro spirituale" e considerato "che le attività svolte dalla comunità contemplano la coltivazione dei terreni di proprietà". Tra il 2018 e il 2019 sono scaturite delle polemiche sull’opportunità dell’insediamento monastico in una realtà ambientale delicata come quella di Monte Giove-Prelato, ma ora, dopo il blocco dovuto al covid, se ne torna a parlare.

Cosa prevede il progetto? "La realizzazione del monastero – si legge nell’atto di indirizzo – sarà su due piani per un altezza massima di 6,50 metri: il piano terra sarà dedicato alle attività monastiche, mentre nel piano superiore saranno realizzate le stanze dei monaci. La chiesa avrà un altezza massima, compreso il campanile, di 11 metri". "L’atto di indirizzo – commenta l’assessore all’Urbanistica Cristian Fanesi – non cambia nulla. La comunità ha presentato il progetto e, dopo tanto tempo, abbiamo ritenuto giusto dare loro una risposta".

Fanesi ci tiene a far sapere che non c’è nulla di deciso, che il Comune ha solo avviato l’iter amministrativo della variante al Prg e che, comunque, sul progetto si dovrà esprimere anche la Soprintendenza.

I frati, circa 18, sarebbero decisi a lasciare il convento di Marino, alla periferia di Roma, perché assediato dall’inquinamento acustico, stretto tra la trafficatissima Appia e l’aeroporto di Ciampino, per trasferirsi nei 24 ettari di terreno (mentre l’area oggetto della variante ha una superficie complessiva di 28.621 mq) acquistati tra Monte Giove e Prelato.

La collinetta su cui dovrebbe sorgere il nuovo monastero è a nord dell’eremo di Monte Giove, di fronte al complesso religioso del Prelato. I frati trappisti, che seguono la regola di San Benedetto, dopo aver girato mezza Italia avrebbero scelto di trasferirsi a Monte Giove perché è un luogo silenzioso che favorisce la preghiera, il lavoro e il riposo, pur essendo vicino alla città. I 24 ettari acquistati dai frati sono, infatti, ad un passo dalla via Flaminia ma inseriti nel cuore verde di Monte Giove: in pochi minuti si abbandona il frastuono del centro città per immergersi nel silenzio del bosco. Se il monastero e la chiesa sono oggetto di variante, la foresteria, nata su un edificio esistente, è già pronta. "I frati me l’hanno mostrata – commenta Fanesi – e posso dire che è un a ristrutturazione bellissima".