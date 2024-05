"Fratte Rosa, ora il Nido. Poi riportiamo le Medie"

Quarantatré anni, imprenditore agricolo, vicepresidente di Bovinmarche e consigliere provinciale Coldiretti, Marzio Massi, vicesindaco uscente, è il candidato a primo cittadino di Fratte Rosa.

Dopo 5 anni da ‘numero due’ di Avaltroni e i precedenti 10 da consigliere è arrivato il momento di un impegno ancora più forte.

"Sì. Amo il mio paese e per questo ho accettato la proposta del gruppo".

Per la terza volta consecutiva a Fratte Rosa c’è una lista sola, cosa ne pensa?

"Sarebbe bello se ci fossero più schieramenti in campo, ma bisogna considerare che non raggiungiamo neppure i 900 abitanti e visto quello che succede in giro, con diversi comuni più grandi del nostro nelle stesse condizioni, direi che non c’è da stupirsi. Le confesso che anche chiudere la nostra lista non è stato facile; per cercare i candidati ho fatto casa per casa".

La sua è evidentemente una squadra che si pone in continuità con quella in scadenza.

"Visto che tra i candidati consiglieri c’è anche l’attuale sindaco Alessandro Avaltroni è chiaro che è così. Non mancano, però, gli elementi di novità. Ci sono 6 new entry, mentre i ‘vecchi’, me compreso, sono 5".

Passiamo al programma, cosa vi prefiggete?

"Rendere il paese più a misura dei ragazzi, che adesso, appena hanno il motorino escono nei comuni vicini. Serve attivare un centro di aggregazione e occorre riqualificare gli impianti sportivi esistenti: la pista polivalente e il campetto da calcio a 5, basket e volley del capoluogo; e il campo da calcetto, quello da pallavolo e quello da bocce della frazione di Torre San Marco".

Proprio a Torre San Marco stanno iniziando i lavori di costruzione del nido, è così?

"Sì. Il cantiere è già stato approntato, con l’obiettivo di realizzare la struttura per l’anno scolastico 2025/2026. E a proposito di scuola, è nostra intenzione intraprendere un percorso per la riattivazione delle ‘medie’ in paese, chiuse da oltre 10 anni, coi ragazzi che da allora frequentano quelle di San Lorenzo. Qui a Fratte Rosa abbiamo l’infanzia e la primaria a metodo Montessori che sono vere eccellenze e dar vita anche alla secondaria di primo grado montessoriana sarebbe importante".

Altre priorità?

"La promozione del territorio e dei prodotti tipici, supportando le iniziative della Comunità Slow Food per la valorizzazione della ceramica d’uso e delle associazioni locali; attivare la distribuzione dei farmaci a domicilio per gli anziani e potenziare il servizio di trasporto a chiamata per chi non riesce a spostarsi in autonomia. E visto che si parla di trasporto, faremo il possibile perché venga riattivato un distributore di carburante, che qui a Fratte manca da 10 anni".

Sandro Franceschetti