Frausini scettico sul Santa Croce

"Chi afferma che il Santa Croce è stato potenziato è in malafede o non capisce". E’ stato tranchant il dottor Gabriele Frausini, già primario di Medicina dell’Azienda Marche Nord e attualmente direttore e coordinatore scientifico di un centro medico privato, nell’esprimere il suo giudizio sulla riforma sanitaria in corso durante il convegno di lunedì pomeriggio al Tag Hotel sul tema "Dalla sanità alla salute. Un progetto di governo delle Marche" promosso da Etienn Lucarelli, candidato al consiglio regionale per Progetto Marche. "Per risolvere il problema del Santa Croce – ha detto Frausini – non basta nominare i primari del Pronto soccorso e di Cardiologia. Tra l’altro da quando sono andato in pensione, il 22 ottobre 2022, non è stato ancora individuato il primario di Medicina interna, ci sarà il concorso il 22 settembre. Il reparto più grande del Santa Croce poteva stare tre anni senza primario? Certamente no, nonostante l’impegno di tutto il personale. E sapete qual è l’unico primariato di Medicina interna della nostra provincia? Quello di Pergola".

Se il centrosinistra, quando era al governo della Regione, non è riuscito a portare termine la sua riforma, per Frausini "il centrodestra ha fatto peggio buttando via il progetto di Marche Nord, nonostante le rassicurazioni fornite a noi professionisti, durante la precedente campagna elettorale, che l’azienda Marche Nord era salva". E ancora sul Santa Croce: "Non si dica che l’ospedale di Fano è stato potenziato perchè chiunque debba essere operato d’urgenza per una appendicite acuta, per una frattura di femore o una emorragia digestiva non va a Fano ma a Pesaro". Frausini ‘boccia’ le scelte della Regione sul Santa Croce , ma non promuove neppure quelle sul nosocomio pesarese: "Quello di Pesaro non è un ospedale che in questo momento può dare risposte a tutta la provincia con la conseguenza che la gente, almeno chi se lo può permettere, continuerà i viaggi della speranza". Altrettanto pungente il primario di Senologia del Santa Cesare Magalotti, che è anche consigliere comunale per il Pd: "Sono meravigliato che i marchigiani credano ancora al ‘circo di Moira Orfei’". Poi ha fatto alcuni esempi di quello che non va: "In Emilia Romagna l’affluenza allo screening del tumore alla mammella è del 77%, nelle Marche del 37% e di situazioni simili ce ne sono mille. Nella provincia pesarese ci sono una ventina di ospedali, in Emilia Romagna sette e questo, naturalmente, incide sui costi. Qualcosa non funziona, negli ultimi anni ci sono stati cambiamenti notevoli ed è una grande fatica lavorare. Questo governo regionale cosa sta facendo?". Di certo c’è quello che propone "Progetto Marche" che, attraverso il manager pubblico Michele Caporossi, ha parlato di "un piano per la salute strategico a 30 anni".

Anna Marchetti