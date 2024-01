Fucili: "Che onore giocare al Mancini. Sarà durissima"

Il Fossombrone dopo la bella prestazione di una settimana fa con l’Avezzano vorrebbe tanto ripetersi al Raffaele Mancini di Fano nel derby odierno. "Ci aspetta una partita difficile e dura – osserva alla vigilia del match Michele Fucili- ma al tempo stesso dobbiamo avere grande soddisfazione e orgoglio nel poterla giocare perché è un onore giocare al Mancini contro il Fano che è reduce da diversi risultati positivi. Noi veniamo dalla buona prova contro l’Avezzano e dobbiamo cercare di ripetere la stessa prestazione sotto tutti i punti di vista". "Il derby si presenta da solo: giochiamo contro una squadra storica, ben allenata con ottimi giocatori- aggiunge il direttore generale del Fossombrone Marco Meschini- dovremo essere bravi a sfruttare al massimo ogni situazione a nostro favore e cercare di limitare la loro forza". "Risale al lontano 1966-67- ricorda il tifoso e da sempre molto vicino alla società metaurense Francesco Tramontana- l’unico precedente in ‘Prima Categoria Marche’, e precisamente al 12 marzo 1967 quando il Fano, lanciato alla conquista della promozione in serie ‘D’ (campionato poi terminato al secondo posto alle spalle della Sicap Urbino) batté per tre ad uno in casa proprio il Fossombrone, che nell’occasione schierava una formazione molto competitiva, con Vitali I, Balducci, Vitali II, Nardini, Pizza, Belfanti, Agostinucci, Stabellini, Bortolon, Giovannotti, Petrilli. Altri tempi, ma oltre i ricordi in casa forsempronese la settimana è filata via tranquilla, considerato che la squadra domenica scorsa è apparsa rinfrancata, fornendo una prestazione importante contro i ‘Lupi’ dell’Avezzano, squadra assai ambiziosa ma a tratti apparsa in difficoltà contro i nostri ragazzi, scesi in campo veramente molto in palla. In altri termini, la squadra ha preparato la sfida di domenica in un clima di estrema fiducia, sapendo che in ogni caso da qui alla fine mancheranno ancora quindici gare, leggasi altrettante battaglie, e se anche la squadra presenta assenze importanti, i sostituti domenica scorsa hanno offerto prestazioni scintillanti". A proposito di assenze mancheranno nel Fossombrone gli squalificati Conti, Pagliari e Bucchi oltre agli infortunati Bio e Mea.

Amedeo Pisciolini