Fugge scalzo dopo l’incidente, inseguito: calci e spinte ai poliziotti

Fano, 3 gennaio 2024 – Viaggiava sulla statale verso Marotta. Erano le 22 dell’altra sera. Subito dopo Fano, sbanda ed esce di strada. Alla guida c’è un ventenne di origine senegalese residente a Senigallia, operaio. Il giovane cerca di far ripartire l’auto ma i danni provocati dall’urto non consentono la ripresa della marcia. Allora, col buio, e il freddo, il ventenne si incammina a piedi, perdipiù scalzo perché getta via le scarpe, sulla statale in direzione di Marotta.

Intorno alle 23.30, i sanitari di un’ambulanza di passaggio lo vedono ma non si fermano. D’altronde non chiede aiuto, ma avvertono comunque il 113 dicendo che c’è un uomo che cammina pericolosamente sulla statale in direzione di Marotta. La volante parte da Fano per andare a cercarlo e in effetti lo vede che cammina scalzo. Si avvicina e gli chiede di fermarsi per l’identificazione.

Ma il giovane reagisce male. Comincia a correre via per i campi circostanti. Inizia un inseguimento per niente facile, tanto che la polizia chiede l’aiuto dei carabinieri di Marotta, più esperti della zona. Vedono il 20enne che ruba una bicicletta trovata aperta per fuggire ancora più spedito. Gli vanno dietro, fino a bloccarlo nell’abitato di Marotta. Il giovane reagisce, inizia a dare calci e spinte, non vuole dire il suo nome e tantomento accetta di salire in auto per andare al commissariato. Cerca nuovamente la fuga, ma non gli riesce. Lo bloccano, portandolo in commissariato. Ma anche qui, inizia un altro tentativo di buttare all’aria tutto ciò che gli capita a tiro. Non si riesce a tenerlo calmo. Così viene chiamata un’ambulanza del 118 per fargli somministrare un sedativo o calmante. Che ha permesso di chiuderlo in cella di sicurezza dopo averlo dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri mattina, il giovane è stato portato in tribunale a Pesaro per l’udienza di convalida. Qui, al momento di spiegare ciò che aveva fatto, il giovane ha negato di aver reagito agli agenti e ai carabinieri, dicendo di essersi comportato perfettamente e di sentirsi ingiustamente arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto. L’avvocato di fiducia Mauro Diamantini di Senigallia ha poi chiesto i termini a difesa per studiare le carte che ricostruiscono i fatti con rinvio del processo al 24 gennaio prossimo. Il giovane è stato rilasciato con obbligo di dimora nel comune di Senigallia e divieto di uscire di casa dalle 22 alle 6.30 di mattina.

ro. da.