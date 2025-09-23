Funerale rinviato, il morto deve aspettare: manca il personale in Comune

Mondavio (Pesaro Urbino), 23 settembre 2025 – Dal dolore per un lutto allo sfogo sui social il passo è breve. Nei momenti in cui si perde una persona cara la sensibilità è più alta, e ogni ostacolo pratico può trasformarsi in motivo di amarezza.

È quanto accaduto nei giorni scorsi a Mondavio, dove un cittadino ha denunciato pubblicamente il disagio di non aver potuto celebrare subito il funerale né annunciare tempestivamente la scomparsa con i manifesti funebri. All’origine del rinvio della cerimonia non c’è stata però una dimenticanza, ma una carenza di personale negli uffici comunali: venerdì pomeriggio non c’era certezza che gli uffici riuscissero a predisporre in tempo utile la documentazione necessaria e, per evitare problemi, si è scelto di fissare il funerale al martedì invece che al lunedì. “Una decisione prudenziale che - spiegano gli operatori del settore - capita di dover prendere quando il Comune non riesce a garantire la piena operatività”.

La polemica si è poi intrecciata con la questione dei manifesti. Le regole comunali prevedono che se il funerale è fissato al martedì, le affissioni possano avvenire solo a partire dal lunedì, perché la ditta incaricata, la Andreani, lavora dal lunedì al venerdì. Diverso sarebbe stato se la cerimonia fosse stata fissata al lunedì: in quel caso i manifesti sarebbero stati affissi già nel weekend. Per andare incontro alla famiglia, però, le pompe funebri hanno scelto di anticipare l’affissione, attaccando i manifesti già sabato mattina, senza attendere il lunedì. Un gesto di disponibilità che ha evitato ulteriori disagi, pur nel rispetto di regole comunali che, in situazioni di dolore, possono sembrare fredde e incomprensibili.

Gli operatori sottolineano infine come anche Andreani, che si occupa delle affissioni, viva da tempo difficoltà legate a personale ridotto e mezzi limitati. Un insieme di circostanze che ha alimentato la sensazione di un disservizio, ma che nella realtà è stato affrontato con la collaborazione delle pompe funebri e con la comprensione della famiglia. “Un polverone per niente”, spiegano le onoranze funebri coinvolte, nato dall’incrocio tra la sensibilità del momento e le difficoltà organizzative di un Comune che deve fare i conti con la scarsità di personale.