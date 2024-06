Fuori Brodetto, settimana golosa. Ecco i ristoranti protagonisti

Fino al 30 giugno zuppe di pesce al prezzo scontato del 20% grazie al Fuori Brodetto. Prosegue la fortunata iniziativa promossa da Confesercenti, a cui aderiscono 21 ristoranti di Fano. Ecco allora dove gustare il brodetto nei prossimi giorni: si parte oggi con Villamarina (0721 808782) per una full immersion nella cucina dello chef Simone Lodovichetti. E’ il trionfo della tradizione fanese con tutte le specie classiche di pesci (ad esempio tracina, mazzola, triglia) e da qualche ingrediente speciale, scelto al mercato, come mazzancolle e canocchie. Domani 19 giugno si fa tappa al Borgo del Faro del patron Alessandro Vitali, ristorante specializzato nei piatti di pesce. Per la serata sarà proposto un brodetto dal gusto saporito, seguendo la ricetta locale rivisitata con il pescato del giorno, rigorosamente senza spine. Giovedì 20 giugno è la volta de Il Giardino dei Sapori, (0721.800015): Enrico e Filippo Gambelli, rispettivamente padre e figlio, propongono un brodetto con ingredienti freschissimi valorizzati con ricette della tradizione. Sempre la stessa sera, giovedì 20 giugno, altro momento speciale al Darderi Bistrò (0721-1704178) accolti dal patron Davide Sabbatini. In cucina Silvia, otto generazioni di pescatori fanesi, che prepara il brodetto come lo facevano le famiglie del porto, con la stessa procedura di un tempo quando i suoi trisavoli uscivano in mare con le barche a vela. Arricchiscono il menu della serata polpettine, alici fritte e marinate, calamari alla fanese. Domenica 23 giugno serata speciale all’Osteria Le Cesarine (3485141634), nome che nasce dalla fusione dei nomi delle nonne dei due chef Federico Canestrari e Andrea Urbinati. La mission del locale è offrire una proposta di gusto nel rispetto della tradizione e dei sapori semplici e genuini del nostro territorio, in chiave moderna. Lunedì 24 giugno la serata speciale è all’Osteria da Ugo (335. 7602846), titolare e chef Eleonora Amoruso che prepara il suo brodetto seguendo la ricetta di famiglia e usando pesce senza spine, per gustarlo con facilità. A chiusura dell’evento, una giuria tecnica di gastronomi, esperti e appassionati, capitanata dallo chef Lucio Pompili, sceglierà il ristorante vincitore.

an. mar.