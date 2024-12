Gabriel Garko incanta Pergola all'inaugurazione della Cioccovisciola 2024

Tanta curiosità e forte entusiasmo, ieri a Pergola, per la presenza di Gabriel Garko, ospite d’onore della giornata d’esordio della ‘Cioccovisciola’ 2024, che proseguirà oggi fino a tarda sera. Il noto attore è arrivato nella città dei Bronzi in elicottero intorno alle 11, accolto dal sindaco Diego Sabatucci e dall’onorevole Antonio Baldelli, che lo hanno ‘scortato’ durante la visita agli stand della kermesse, ‘interrotta’ da numerosissime richieste di autografi e selfie, alle quali Garko ha risposto sempre con grande disponibilità.

Dopo aver assaggiato e gradito sia il vino di visciole che la cioccolata, l’artista è stato accompagnato negli angoli più suggestivi della città e poi al Museo dei Bronzi dorati, dove si è fermato ad assistere al video nella sala immersiva realizzato dal divulgatore scientifico Paco Lanciano. Al termine del tour pergolese, l’attore ha detto di aver apprezzato molto sia la città che i suoi gioielli architettonici e storici, aggiungendo che conosce bene le Marche, una regione che gli piace moltissimo e nella quale tornerà per girare il suo prossimo film.

La presenza di Gabriel Garko è concisa con una giornata inaugurale della ‘Cioccovisciola’ caratterizzata da migliaia di presenze e da tantissime proposte, compresa l’apertura della pista di ghiaccio in piazza Ginevri, in funzione fino all’Epifania. Per oggi sono previsti, oltre agli stand con cioccolato, visciolato e prodotti locali aperti fin dalle 10, la masterclass dei maestri cioccolatieri (dalle 15 in piazza IV Novembre), il concerto del Coro Melodic (15,30, Chiesa di Sant’Andrea Apostolo), l’Angel Voices Choir e il ‘Christmas Circus’ dalle 17,30 in piazza Fulvi. Anche oggi, inoltre, arriverà il treno storico della Subappennina Italica, con 300 turisti.