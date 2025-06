Gaggi: secondo e settimo posto a Misano

Un fine settimana da incorniciare per il fanese Marco Gaggi. Per il centauro infatti sono arrivati un secondo ed un settimo posto nel quarto appuntamento di otto della categoria Supersport 300 del Mondiale Superbike 2025. Oltretutto il ventunenne pilota ci teneva in maniera particolare a ben figurare, dato che stavolta si correva nella vicina Misano dopo Portimao in Portogallo, Assen in Olanda e Most in Repubblica Ceca. Il primo podio stagionale, ottenuto in gara 1, è il giusto premio per il numero 43 del team BrCorse di Arcore, che non aveva iniziato questa sua sesta avventura iridata sotto una buona stella per colpa della rovinosa caduta avvenuta proprio all’esordio. "È stato fantastico salire sul podio davanti alle tante persone che sono venute a tifare per me a Misano, oltre ovviamente a tutto il Team che è come una seconda famiglia – commenta Gaggi –. Diciamo però che di gara 1 sono contento al 95%, perché avrei voluto vincere visto che ero lì davanti a giocarmela sino all’ultimo. Gara 2 invece è stata caotica e confusionaria per via di incidenti e riduzione del numero dei giri da effettuare, ma è comunque arrivata alla fine un’altra top 10 con punti che potranno rivelarsi importanti alla conclusione della stagione". Ora Gaggi è ottavo assoluto e primo del plotone degli italiani.