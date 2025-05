Gaia, 12 anni e lo skate: sarà ai mondiali per l’Italia

Fano, 23 maggio 2025 – Ha solo 12 anni, ma è già una campionessa di skateboard, specialità park. Gaia Antognoni fa parte della squadra nazionale e dopo essere arrivata seconda ai campionati italiani di due settimane fa, dall’1 al 8 giugno si confronterà al Lido di Ostia con atleti provenienti da tutto il mondo.

“Sta iniziando un percorso di crescita sportiva nella nazionale – racconta la mamma Monia – e in questo rientra anche l’esperienza di partecipare ai mondiali del Lido di Ostia, in un impianto che Gaia già conosce per aver partecipato ai campionati italiani”. “Per Gaia la presenza ai mondiali – aggiunge il padre Michele – è stata una vera sorpresa. Per lei così giovane è una esperienza importante e per noi genitori l’occasione di conoscere un mondo nuovo”. “Si tratta di un grande evento – aggiunge la mamma – con sportivi internazionali che partecipano a questo appuntamento anche per qualificarsi alle prossime Olimpiadi”.

Una passione quella di Gaia per lo skate nata grazie a Nicola Vitali, oggi 24enne, anche lui campione di questo sport, plurimedagliato, ma che ha deciso di lasciare le gare, e a suo padre Alessandro che per far allenare il figlio, dieci anni fa, ha costruito un grande impianto nel giardino della loro casa di Gimarra. Da allora, Vitali con la sua impresa edile di skatepark ne ha realizzati una quarantina in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia, e arrivano continue richieste anche dall’estero.

“Gaia ha iniziato – proseguono mamma Monia e babbo Michele – proprio con la loro società Adriatic Bowl di Fano, provando sulla mini rampa che portavano in alcuni eventi fanesi proprio per far conoscere questo sport”.

“Gaia è molto determinata – fa notare Alessandro Vitali – ha una forte passione per lo skate ma al tempo stesso è sorridente e non si arrabbia mai se sbaglia. Ha sempre un atteggiamento positivo, merito suo e dei genitori. I successi ottenuti sono il frutto del suo costante impegno e anche i campionati mondiali li affronterà con serenità, senza strafare, sapendo che ha di fronte i 30 migliori skater del mondo: si divertirà”.

Per la giovanissima fanese, che tra pochi giorni si cimenterà ai mondiali del Lido di Ostia, la scuola (frequenta la seconda media alla Padalino) finirà prima “ma per fortuna – commenta la mamma – è brava” e comunque i professori sono stati già informati. Un successo, quello della campionessa fanese, che rende orgogliosi i genitori: “I sacrifici sono tanti perché non è uno sport che si pratica facilmente sotto casa. Vederla fare le evoluzioni si sta sempre un po’ in pena, ma lei è molto contenta. In ogni caso è una bellissima esperienza che cerchiamo di far vivere a Gaia in maniera tranquilla”.

Mamma Monia e papà Michele, saranno a fianco della loro giovane campionessa anche ai mondiali di Roma: “Gaia è insieme al team della nazionale, ma considerata l’età non ce la sentiamo di lasciarla da sola”.