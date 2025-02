Gang al Lido, il prefetto in campo. Domani l’incontro con i genitori

di Anna MarchettiIl prefetto Emanuela Saveria Greco riceverà domani mattina i genitori dei figli adolescenti che le avevano richiesto un incontro per "discutere di prevenzione e sicurezza" dopo la grave aggressione subita al Lido sabato 15 febbraio da alcuni 15-16enni. Il prefetto, che ha risposto con grande tempestività, nella stessa riunione di domani ha deciso di convocare non solo i genitori ma anche il sindaco Luca Serfilippi, che sarà accompagnato dalla comandante della Polizia locale Anna Rita Montagna, e le forze dell’ordine.

A sostegno della lettera, inviata in prefettura nel pomeriggio di domenica 23 febbraio, i genitori con figli adolescenti avevano raccolto ben 100 firme in tutta la città. Anche se l’aggressione era avvenuta al Lido, dove quel sabato, intorno alle 23.45, un 15enne era stato colpito con un pugno a un occhio riportando lesioni interne, la preoccupazione delle famiglie è che episodi simili possano ripetersi in altri luoghi della città da parte di balordi in cerca di pretesti per menare le mani. Tra l’altro l’episodio del Lido ha portato alla luce i timori dei residenti del quartiere, ‘ostaggio’ da alcuni mesi di un gruppo di giovani tra i 14 e i 20 anni che hanno preso possesso di alcune strade tra via Trieste, viale Cairoli e via dello Squero. Tanto che gli abitanti hanno avviato un’altra sottoscrizione per presentare un esposto alla Procura della Repubblica, esposto che sarà consegnato sabato mattina al comando dei carabinieri di Fano.

Anche in questo caso sono state raccolte un numero significativo di firme per denunciare "insulti, minacce, schiamazzi, urla, deiezioni umane e motorini che scorrazzano per le vie del quartiere". Dopo il clamore suscitato da tutto ciò, sabato scorso il clima al Lido è "stato più tranquillo" e la serata è trascorsa sostanzialmente silenziosa. Intanto le famiglie degli adolescenti aggrediti si sono organizzate per "accogliere a turno, il sabato sera, i ragazzi nelle loro abitazioni". Ma proprio nella lettera al prefetto, i genitori fanno presente che "non è possibile tenere i figli chiusi in casa a tempo indeterminato, né consegnare i luoghi del divertimento e della socializzazione a ben note bande di balordi violenti ed impuniti". E per questo chiedono che sia "ripristinata la sicurezza della circolazione e della vita sociale dei figli, quantomeno in luoghi ed orari prestabiliti". Sul fronte della parrocchia di San Giuseppe al Porto non sembra più sicura l’imminente apertura dell’oratorio come inizialmente annunciato dal parroco padre Gennaro Lione su sollecitazione delle stesse famiglie.