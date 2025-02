Gassman dirige un Pasotti ’disumano’

"Teatri d’autore" presenta domani sera al Teatro Bramante di Urbania uno spettacolo con al centro della scena due straordinari artisti come Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti. I due attori si misureranno con le parole di Franz Kafka, due "racconti disumani"; Pasotti interpretando e Gassmann dirigendo. "Lo spettacolo - si legge nelle note di sala - attraversa due testi dell’autore boemo ’Una relazione per un’Accademia’ e ’La tana’, ovvero storie di animali che mettono a nudo la superficialità di un modo di essere attraverso comportamenti stereotipati e raccontano quel bisogno di costruirsi il riparo perfetto per mettersi al sicuro da ogni esterno".

"Franz Kafka – scrive nelle note sullo spettacolo Alessandro Gassman che cura regia e scene – nei suoi racconti, ma come in tutto quello che ha scritto, sorprende, lavora sulla parte profonda di noi stessi, sempre con una visione personale, riconoscibile, inimitabile. Nei due racconti che ho scelto, ’Una relazione accademica’ e ’La tana’, descrive due umanità ’disumanizzate’. Se nella relazione presenta una scimmia divenuta uomo, che descrive questa sua ’metamorfosi’, nella tana parla di un uomo che, terrorizzato da ciò che non conosce, vive come un animale sotterraneo, in attesa di un nemico del quale è terrorizzato appunto, ma del quale sa molto poco. Penso sia il momento giusto per ridare la parola a questo gigante del teatro e della letteratura, proprio oggi, quando molte delle paure da lui raccontate, trovano posto nella realtà che viviamo. Penso che andare in profondità in noi stessi, e guardare attraverso le parole di Kafka ciò che ci spaventa, possa aiutarci a capire meglio chi è intorno a noi".

Sarà uno spettacolo con un unico protagonista, Giorgio Pasotti, "che stimo – prosegue Gassman – e che dimostra con questi due personaggi, e con questa scelta condivisa, di aver raggiunto una maturità artistica, ed una voglia di sperimentarsi, molto rara nel panorama teatrale italiano. Il nostro lavoro consiste nel produrre emozioni e, se riusciremo nel nostro intento, sarà bellissimo farlo con un autore grande come Franz Kafka. Il gruppo di lavoro è quello che collabora con me da quando sono regista di teatro, e lavoriamo ormai in simbiosi artistica. Grazie a Pivio e Aldo De Scalzi per le musiche, Mariano Tufano per i costumi, Marco Palmieri per il lavoro di light design, e Marco Schiavoni per Ie realizzazioni video".

Sempre per "Teatri d’autore" domani sera al Teatro della Concordia di San Costanzo è di scena Somari di Battaglia 2 del San Costanzo Show con Geoffrey Di Bartolomeo, Giovanni Giangiacomi, Davide Bertulli, Oscar Genovese, Romina Antonelli, Massimo Pagnoni e Daniele Santinelli, secondo capitolo di Somari di Battaglia, campione di repliche. Per informazioni: 0721849053- 3666305500, reteteatripu@amat.marche.it, biglietterie circuito vivaticket. Inizio spettacoli ore 21.15.

C.S.