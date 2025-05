Gettati nel cassonetto: gatti si salvano miagolando

Fano, 30 maggio 2025 –

Chiusi in un sacco di carta e gettati come spazzatura in un cassonetto della plastica, a Chiaruccia. Due micetti di appena due settimane salvati grazie alla segnalazione di Jessica, una giovane di Bellocchi che, passando, ha sentito miagolare e ha chiamato il numero di emergenza Melampo.

A rispondere e a trovare quei micetti gettati tra i rifiuti e a salvarli, sono state alla fine le sorelle Tornimbeni, responsabili del canile e gattile comunale, dopo una lunga operazione durata tre ore: fatta di buste aperte, plastica accatastata in strada e un grande lavoro di squadra. “Ci ha chiamato intorno alle 14.30 – racconta Cecilia Tornimbeni – era molto preoccupata, diceva di sentire piangere ma non riusciva a trovare nulla. Ci ha chiesto di intervenire”.

Il cassonetto, pieno, è stato svuotato in strada. “C’era di tutto – spiega – plastica, umido ecc...A un certo punto abbiamo chiamato anche la Municipale per farci mandare un contenitore da Aset, perché non sapevamo più dove mettere i sacchi”.

Con loro anche una volontaria dell’associazione “Mici & Amici” e il marito di Jessica, Davide. “Dopo oltre due ore non trovavamo nulla, quando abbiamo sentito di nuovo piangere. I due micetti erano lì, vivi, in un sacco di carta”.

Entrambi maschi, sono stati battezzati Daniele e Davide, in onore del marito della segnalante e ora sono stati affidati a una balia dell’associazione per l’allattamento. “Stanno bene, ma sono solo gli ultimi di più di 15 mici neonati salvati in questa stagione – spiega Cecilia – e serve aiuto per lo svezzamento”.

“Se sentite un miagolio, fermatevi. E a chi ha compiuto questo gesto – conclude Cecilia – è andata male: li abbiamo trovati”.