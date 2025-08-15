“Gaza non va in vacanza”, manifestazione a Fano

Fano, 15 agosto 2025 – Questa mattina il lungomare di Fano si è tinto dei colori della pace e della Palestina per l’iniziativa “Gaza non va in vacanza”, promossa dal Gruppo per la Pace e per il Disarmo.

Un corteo pacifico, con una cinquantina di partecipanti, è partito alle 10.15 dal Faro del porto, dopo il ritrovo fissato alle 10, per raggiungere la Spiaggia dei Fiori e poi fare ritorno. In mano, i manifestanti portavano bandiere arcobaleno, drappi con i colori palestinesi, cartelli e striscioni con messaggi contro la guerra e in favore del cessate il fuoco.

Lungo il percorso, che ha seguito il tracciato del lungomare, non sono mancati sguardi curiosi e incoraggiamenti da parte di residenti e turisti. Qualcuno si è unito spontaneamente al gruppo per un tratto di cammino, condividendo lo spirito dell’iniziativa.

"Gaza non va in vacanza – ha spiegato uno dei partecipanti – e nemmeno la nostra coscienza. In un momento in cui molti pensano alle ferie, noi vogliamo ricordare che c’è un popolo sotto assedio, vittima di violenze quotidiane. È importante non abbassare l’attenzione”.

La manifestazione si è svolta in modo ordinato e silenzioso. Un gesto semplice ma deciso, per ribadire che la solidarietà non conosce stagioni e che anche in piena estate, a Ferragosto, è possibile e necessario tenere viva la voce della pace.