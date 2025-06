Generazione Futuro Festival, la creatività diventa sostenibile

di Tiziana PetrelliSe il futuro si potesse toccare, odorare e perfino inseguire, avrebbe il volto curioso di un ragazzo con lo smartphone in mano, le luci cangianti di un’opera interattiva e l’energia di una caccia al tesoro tra le vie della città. Succede a Fano da oggi a domenica con la nuova edizione di Generazione Futuro Festival, l’evento che da quattro anni, ogni anno mette in dialogo giovani e digitale, creatività e sostenibilità. Novità assolute del 2025 sono due esperienze da vivere più che da guardare: una caccia al tesoro a tema ambientale e una mostra immersiva che trasforma il centro storico in una finestra sul domani. La Caccia all’Agenda Merloni, in programma domenica 22 dalle 18, non è solo un gioco, ma un’indagine urbana a tappe per risolvere un mistero legato alla sostenibilità. Una sfida a enigmi e intuizioni, promossa da Fondazione Carifano e inserita nella rassegna Terra e Clima, che si concluderà con un meritato brindisi e la premiazione dei partecipanti.

Indizi tra le vie, mappe in mano, spirito green e tanta voglia di mettersi alla prova. Per chi invece preferisce viaggiare con la mente e i sensi, da oggi si apre una mostra immersiva a firma Stark, nei locali affacciati su Corso Matteotti.Si tratta di un’esperienza interattiva tra visioni digitali, suoni, luci e proiezioni che coinvolgono il visitatore in un percorso fatto di futuro, idee e sperimentazione. A firmarla è Paolo Buroni – artista, fotografo, scenografo e inventore di mondi visivi – insieme alla sua famiglia, in una sinergia creativa che mescola generazioni e talento. Il racconto della mostra, Opere di luce, sarà completato da un’esposizione più ampia allestita a Palazzo Bracci Pagani e visitabile fino al 24 agosto. Ma Generazione Futuro è anche palco e confronto. Si parte oggi alle 21.15 con Danny Lazzarin, creator dallo stile diretto e motivazionale, seguito sabato 21 alla stessa ora da Riccardo Dose, amatissimo per la sua ironia e per il suo modo di raccontare la realtà social.

A intervistare i protagonisti non saranno giornalisti navigati, ma gli studenti dei licei fanesi: Giacomo Maiorano, Tommaso Giommi, Luca Petrelli e Federico Moretti, veri volti del presente. A fare da padroni di casa, Alessandro Bianchi e Giulia Montanari, meglio nota come @MaestraGiuliaMontanari, ormai regina dei reel didattici. Tre giorni per immaginare, esplorare, giocare e ispirarsi. E per Fano, un altro appuntamento che parla la lingua dei giovani, ma coinvolge tutta la città. L’ingresso è gratuito, la curiosità è obbligatoria.