Generazione Futuro, la Fondazione punta sui ragazzi

Torna Generazione Futuro Festival l’iniziativa rivolta ai giovani e promossa dalla Fondazione Carifano. Tre giorni per ascoltare, confrontarsi, scoprire e immaginare il domani, dal 20 al 22 giugno, a palazzo Bracci Pagani. Anche quest’anno il Festival porterà ospiti amati e seguiti sui social, protagonisti del mondo digitale che hanno saputo costruire il proprio percorso con creatività e determinazione.

Si parte venerdì 20 giugno, alle 21.15 alla Corte del Nespolo, con Danny Lazzarin, creator e imprenditore digitale, che racconta la vita quotidiana e le sfide dei più giovani. Con più di 1 milione di iscritti su youtube e instagram, è diventato il volto di una generazione attenta alla cura del corpo e della mente. Sabato 21 giugno, sempre alle 21.15, sarà la volta di Riccardo Dose, youtuber e volto amato del web, che intrattiene ogni giorno migliaia di follower con il suo stile spontaneo, i suoi vlog e le sue incursioni tra satira e attualità. Tra le varie attività, Dose documenta luoghi abbandonati non solo in Italia ma in giro per il mondo. Quest’anno a moderare gli incontri saranno gli studenti dei licei fanesi protagonisti a tutti gli effetti del Festival.

Domenica 22 giugno, invece, si cambia format con una proposta tutta da giocare: alle 18 nella sede della Fondazione Carifano in via Montevecchio 114, parte la Caccia all’Agenda Merloni. Durante misteriose ricerche lungo il Metauro, è scomparsa l’agenda del professor Giulio Merloni, che custodisce informazioni delicate e fondamentali. Toccherà ai partecipanti risolvere enigmi, raccogliere indizi e riportare alla luce la verità. Un’avventura coinvolgente organizzata nell’ambito della rassegna Terra e Clima, per sensibilizzare la comunità sui temi della sostenibilità ambientale. La caccia al tesoro si concluderà alle 20.30 con la premiazione dei vincitori e un aperitivo offerto ai partecipanti.

Durante i giorni del festival, ci sarà spazio anche per un’esperienza immersiva: il locale di palazzo Bracci Pagani che si affaccia su corso Matteotti ospiterà una mostra curata dalla Stark di Cagli, tra proiezioni e superfici interattive (inaugurazione venerdì 20 giugno). L’ingresso a tutte le attività è gratuito, ma è consigliata la prenotazione del posto a sedere per i talk serali, che può essere effettuata direttamente sul sito di Generazione Futuro Festival o tramite le sue pagine social. Così come si devono prenotare i gruppi (da 2 a 6 persone) che vogliono partecipare alla caccia al tesoro.

an. mar.