Gentili tuona: "A Mondolfo strade colabrodo"

"Le strade comunali di Mondolfo, sia quelle di campagna, ma anche quelle a ridosso del centro, sono in condizioni sempre più precarie e sapete la maggioranza cos’ha fatto? Ha azzerato il capitolo di bilancio per la loro manutenzione straordinaria, togliendo tutti i 135mila euro che conteneva e dirottando la somma per ‘sistemare’ la scuola media ‘Faà di Bruno’ a Marotta".

E’ il ‘j’accuse’ del consigliere del gruppo di opposizione Marco Gentili, che spiega: "Noi non siamo certo contrari a interventi nelle scuole, anche perché la ‘Faà di Bruno’ è veramente disastrata, e siamo stati noi, oltre a tanti genitori, a segnalare le criticità del plesso. Ma perché le risorse, per altro insufficienti, sono state prese da un settore destinato a fronteggiare un’altra emergenza qual è la situazione colabrodo in cui versano tante vie di comunicazione, dove passano ogni giorno migliaia di cittadini?". Precisato che quella della scuola media marottese è "una priorità assoluta", Gentili rimarca che "con i 135mila euro ‘sottratti’ alla manutenzione delle strade si potrà fare ben poco, in quanto la situazione è più complicata di quanto si può risolvere con poco più della banale ‘mano di vernice’, che il sindaco ha lasciato invece intendere in una recente intervista". "E, purtroppo – aggiunge il consigliere di minoranza – questa manovra di bilancio ha completamente svuotato il capitolo per le strade, nel quale non c’è più neppure un centesimo. A fronte di una situazione a dir poco emergenziale. Basti pensare al segmento vicino a San Sebastiano, all’innesto fra via Padre Moretti e via Gramsci con viale Vittorio Veneto. L’amministrazione avrebbe dovuto porvi rimedio già l’anno scorso in occasione del Giro d’Italia, visto che aveva fatto sistemare, a non più di 10 metri da lì, proprio una parte di via Gramsci, ma non è stato fatto nulla. Come in via Monteciappellano, in via Passo Rango, in via Fano, via Mengaccio e in numerose altre strade interne". Per Gentili sarebbe stato molto meglio togliere qualche soldo dalle ingenti spese per le iniziative turistiche e culturali: "Le manifestazioni di questo genere svolte nel 2024 hanno drenato fondi pubblici per una cifra stimata tra i 400 e i 500mila euro. Ebbene, sono convinto che qualche inaugurazione e festa in meno a carico del Comune, avrebbero potuto garantire più sicurezza per tutti, sia nelle scuole che per strada".

Sandro Franceschetti