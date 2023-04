Giacomo Cesaretti funerali a Fano, rose bianche e candide calle per l’addio al 26enne morto nell’incidente sul lavoro alla Polver

Fano (Pesaro e Urbino) 14 aprile 2023 – Rose bianche e candide calle sulla bara di ‘Cesa’, per l’ultimo abbraccio di mamma Simonetta e il fratello Matteo al 26enne fanese, Giacomo Cesaretti, morto il 5 aprile scorso in un incidente sul lavoro alla Polver. Tanti giovani hanno gremito stamane la piccola chiesa della Gran Madre di Dio, dove è toccato al parroco don Francesco Londei spiegare il mistero della vita e della morte di Giacomo Cesaretti.

"Quando ci troviamo di fronte e morti improvvise come questa – ha detto -, sorgono in noi tanti dubbi e tante domande sul significato dell’esistenza. L’importante non è avere una vita lunga o corta, l’importante è avere l’amore di Dio. E oggi siamo qui per ringraziare Dio di averci donato l’amore di questo fratello, Giacomo, per la testimonianza che ha dato con la sua vita e per l’amore che ha dato ai suoi cari e a tutti i suoi amici”.

“Cesa vive nei nostri cuori - ha detto l’amico fraterno Alessandro -. Fratello mio, fratello nostro… un giorno ci rivedremo e faremo casino anche lassù. Ti amiamo tutti”. Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro dalla chiesa. E mentre i tanti presenti facevano la fila per abbracciare mamma Simonetta, è iniziato a piovere dando quasi l'impressione che anche il cielo plumbeo piangesse le sue lacrime per una giovane vita spezzata sul posto del suo lavoro precario.