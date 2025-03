Giammarioli toglie le firme sul fido. Il Carnevale si chiude con i timori

Il carnevale è finito. E siamo al mercoledì delle Ceneri. Ma la rumba non è finita. Anzi sta per iniziare. Nei giorni scorsi Flora Giammarioli ha tolto le firme sul fido bancario aperto con la Bbc di Fano. "Il buco in questi anni ha variato dagli 80 ai 150 mila euro ed ho dovuto coprire con i miei beni personali. Ho continuato a farlo anche dopo il passaggio delle consegne perché altrimenti non si sarebbe potuto fare questo carnevale".

E adesso cosa succede? "Questo non lo potete chiedere a me. Una domanda che dovete girare all’amministrazione. Perché alla fine sperano tutti nel suo intervento". Sì, ma le firme in banca chi le mette? "Il problema non è più mio. Io ho chiuso qualche giorno fa".

Allora... Lei ha del suo ed ha firmato. Si evince che se uno non è possidente dal carnevale è meglio che se ne stia lontano? "In linea teorica è così perché la banca vuole coperture personali sul fido. Se uno non ha queste condizioni, non ha beni, la linea di credito la banca non la apre".

Ma con le entrate delle sfilate non si va avanti? "Guardi le sfilate del carnevale portano ad un incasso di circa 100mila euro a sfilata per cui parliamo di 300mila euro". Su un bilancio? "Che si aggira tra gli 800 e i 900 mila euro. Lei capisce che qui non si sta parlando della sagra dei paese, ma di ben altra cosa. Si parla poi di una manifestazione che va avanti da secoli. Tutti passano, sindaci e presidenti, ma il carnevale resta".

E chi manda avanti questa che potrebbe essere una piccola azienda? "Questo è il tema sul tavolo e non da oggi. Perché nessuno di quelli che fanno parte del consiglio non prendono un soldo. Sono tutti volontari e quindi il problema è quello che ho detto prima: il volontariato non basta perché non parliamo di una sagra".

Chi paga i carristi a questo punto con la Bbc che ha chiuso il fido? "Non dovete chiederlo a me perché non è più un problema mio". Quanti soldi devono avere i carristi? "Più o meno ogni carro costa 40mila euro più Iva. Questo vale per quelli grandi. Poi ci sono quelli piccoli e quindi le mascherate. E ci sono anche gli extra".

Cosa intende per extra? "Magari quelle cose dell’ultimo momento come gli ospiti. E gli ospiti, se non si chiamano Jovanotti, non portano assolutamente nulla al carnevale". Ma la nuova presidente non le ha chiesto consigli? "Prima del cambio di guardia eravamo molto amiche io e Valentina Bernardini, poi le cose sono cambiate. Ci vediamo solo per gli eventi ufficiali".

Sembra di capire che con le entrate delle sfilate si è chiuso il ‘buco’ bancario. Ora che succede? "Succede che qualcuno deve firmare o altrimenti per avere i soldi bisogna aspettare l’arrivo dei contributi. E ci vogliono mesi e mesi per fare affidamento su quelle entrate".

E gli interessi passivi sugli scoperti di conto corrente? "C’è una piccola riserva che serve proprio a questo. Soldi che se ne vanno invece di utilizzarli magari per un carro in più".

Mi pare che qui vola di tutto tranne i coriandoli. Si parla di maretta all’interno della carnevalesca: lei cosa sa? "Assolutamente nulla". C’è baruffa nell’aria tanto che c’è chi parla di far traghettare tutta la carnevalesca all’interno della Fondazione Teatro per superare tutte queste problematiche. E, a distanza di qualche giorno, c’è anche chi ha qualche curiosità da togliersi circa la festa di carnevale a teatro: pochissimi gli esponenti di Fratelli d’Italia presenti. Perché? Carnevale finito? Pare di no.

