Gimarra, addio variante: "Dopo 5 anni e 6mila firme scampato lo scempio"

"Scampato definitivamente quello che sarebbe stato il più grande scempio della storia di Fano". Così Luciano Benini, ex assessore della giunta Carnaroli e rappresentante della lista civica Bene Comune (che era all’opposizione sia all’atto dell’approvazione del Prg Aguzzi sia in quello di Seri), commenta la notizia dello stralcio della variante di Gimarra dal Piano regolatore generale, all’indomani dell’annuncio del sindaco Luca Serfilippi e del vicesindaco Loretta Manocchi. Per Benini si chiude una vicenda che ha attraversato più di un quinquennio di battaglie civiche e contrapposizioni politiche. "È una storia lunghissima – osserva – una lotta di oltre cinque anni, sostenuta da 6.000 cittadini che hanno firmato la più grande petizione della storia di Fano".

Sin dall’inizio "Bene Comune e il Movimento 5 Stelle – prosegue Benini – si sono impegnati per fermare un progetto assurdo e dannoso. Ora la giunta Serfilippi ha dato seguito a quanto sei votazioni del Consiglio comunale avevano già stabilito, ma che la precedente amministrazione non aveva mai applicato". Benini parla di una vittoria della città, non solo di una parte politica: "Ringrazio chi si è battuto per salvare Fano da una scelta inutile e disastrosa. La cancellazione della variante è un atto di responsabilità verso l’ambiente, la collina e la qualità della vita dei cittadini". L’ex assessore descrive con precisione il tracciato che avrebbe dovuto collegare la rotatoria di via Aldo Moro a Gimarra e Belgatto, attraversando la valle dell’Arzilla: "Da lì partiva una strada totalmente inutile – afferma – che avrebbe devastato la zona, scavalcando l’Arzilla con un ponte di cento metri, salendo fino a Gimarra e proseguendo dritta verso Belgatto. Enormi muraglioni di cemento, visibili anche dal mare, avrebbero tagliato in due proprietà e campi agricoli per poi sbucare sulla Statale poco dopo". Una visione che Benini definisce "un errore urbanistico irreparabile", che avrebbe cancellato per sempre il volto naturale di quella parte di Fano.

"Oggi – aggiunge – possiamo finalmente dire che il pericolo è scongiurato. La battaglia dei cittadini, delle associazioni e delle forze civiche ha avuto la meglio. È un segnale che la partecipazione, quando è autentica e informata, può davvero incidere sulle scelte della città". Benini non nasconde la sua soddisfazione, ma avverte che la vigilanza dovrà restare alta: "Le scelte sbagliate possono sempre tornare in forme diverse. Continueremo a seguire con attenzione il percorso del nuovo piano urbanistico per garantire che non si ripetano errori simili". E a chi paventa di allertare la procura della Repubblica, Benini replica con fermezza: "Arriveremo anche lì". Per lui, questa è una vittoria di civiltà e di rispetto per il territorio: "Fano si è salvata da una ferita che sarebbe stata indelebile. È la prova che il bene comune non è uno slogan, ma una scelta concreta, quando si ha il coraggio di difenderla".