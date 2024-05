Giomaro sul set con Elio Germano: "L’ho fatto diventare vecchio"

Un nuovo traguardo professionale per il fanese Andrea Giomaro, che con Elio Germano allunga la lista di collaborazioni con i vip inserite nel suo ormai trentennale curriculum da maestro degli effetti speciali. É in programmazione in questi giorni nelle sale italiane il film ‘Confidenza’ di Daniele Luchetti, noir tratto dal libro di Domenico Starnone con una grande interpretazione di Elio Germano. "Il film si svolge nell’arco di diversi anni e quindi vede i protagonisti invecchiare col susseguirsi delle scene - spiega Giomaro, per gli amici Gommo -. Il noto truccatore Lorenzo Tamburini (candidato ai David per Adagio e Comandante) mi ha chiamato sul set per seguire tutto il lavoro di applicazione delle protesi da lui realizzate e quindi ho avuto il piacere di conoscere Elio Germano, che ho trovato professionale, amichevole, colto e simpatico". E’ modesto Giomaro, perché quest’anno anche lui ha sfiorato la candidatura al David dopo essere stato premiato al festival di Spello insieme all’altro fanese Andrea Eusebi e al collega Michele Salgaro Vaccaro per il miglior trucco eseguito per Mimì il Principe delle Tenebre di Brando De Sica. "Non sono riuscito però a spuntare con questo film la candidatura ai David di Donatello - dice - e questo mi dispiace un po’ perché il lavoro svolto per De Sica è qualcosa di non comune nel panorama del cinema nazionale. Mi consolo però pensando che anche per Adagio di Sollima ho dato un minimo contributo aiutando il bravissimo truccatore Tamburini a realizzare il calco di Favino e lo stampo della protesi che gli copre i capelli per tutto il film. D’altronde fare un film coi vampiri era il mio sogno da bambino. Non è forse il sogno di ogni bambino?" Ora è tempo di prendersi una pausa per dedicarsi a una dimensione più intima, fanese. Per quanto nemo propheta in patria. "Ringrazio la Carnevalesca che mi ha dato la possibilità di allestire la mostra ’Cose’ in occasione del Carnevale 2024. Perché nonostante il mio lavoro sia molto richiesto fuori, qui non ero mai riuscito a esprimermi, nonostante i numerosi progetti presentati. Ora mi prenderò una pausa dai set e mi dedicherò alla didattica e al mio canale youtube ’Cool – cinema oltre ogni limite’".

Tiziana Petrelli