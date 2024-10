Giombi: "Ma io capisco le ragioni di Serfilippi"

Scuole aperte oggi a Fano, dopo la chiusura di ieri imposta dal sindaco Serfilippi in via precauzionale a tutti gli istituti pubblici e privati, di ogni ordine e grado del territorio comunale, compreso il Ctl San Lazzaro e il Gas Gas. "Col senno di poi la decisione può sembrare eccessiva. Ma solo col senno di poi. Comprendo benissimo la scelta che ha fatto il sindaco di Fano e nei suoi panni avrei fatto la stessa cosa. E la farei anche per il futuro". Così il preside del Liceo Nolfi-Apolloni, Samuele Giombi, spiegando anche la differenza tra il provvedimento sindacale di "chiusura delle scuole" e di "sospensione delle lezioni". "La chiusura comporta il blocco di tutte le attività della scuola: non si svolgono né le lezioni né l’attività amministrativa. Diversamente, con la sospensione delle lezioni che i sindaci possono emanare e che più volte abbiamo visto fare in questi casi a Fano, non si tengono le lezioni per gli studenti, ma le scuole restano aperte per l’attività amministrativa degli uffici. In casi come questi è chiaro che il provvedimento adatto è quello della chiusura e non della sospensione, perché eventuali rischi temuti alla vigilia riguardano tutto il personale, non sono solo gli studenti".

Sempre col senno di poi, la scelta vi ha comportato un problema?

"Non è un grosso problema. Da qui a fine anno abbiamo tutto il tempo per recuperare il tempo perso sia dal punto di vista didattico che amministrativo".

Se però si chiudono le scuole ad ogni allerta meteo, diventa problematico…

"Non c’è dubbio che sia un problema. Però la ragione per cui questo accade è il contesto culturale e normativo in cui ci troviamo come Paese Italia".

Sia più chiaro.

"Siamo costretti ad assumere questo tipo di decisioni. La legge, l’esercizio della giurisdizione, la conseguente giurisprudenza sono diventate così invasive da indurre il decisore amministrativo a forme comprensibili di prudenza anche eccessive; ciò vale per i sindaci come per i medici o tanti altri, per cui abbiamo una ‘amministrazione difensiva’, una ‘medicina difensiva’ con esiti talvolta paralizzanti o quanto meno con un proliferare ipertrofico di burocrazia a scopo ‘difensivo’. Non credo che un sindaco possa dimenticare facilmente ciò che è accaduto ad un suo collega a Genova quando, in occasione di un’alluvione con danni e lutti, non chiuse le scuole e fu condannato a diversi anni di galera e un risarcimento milionario in termini civili".

Biancani lo avrà dimenticato? "Sono scelte che ciascuno fa in autonomia. Ma io comprendo benissimo chi fa la scelta di chiudere".

