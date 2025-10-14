Giorgia sold out all’Arena, si spera in un’altra data

Un tutto esaurito annunciato quello di Giorgia alla Vitrifrigo Arena in calendario il prossimo 12 dicembre. Ora arriva anche la conferma ufficiale dei promoter che annunciano la chiusura delle prevendite per la data all’astronave che, come altre del tour della cantante, ha già registrato numerosi sold out. Anzi. Ma per Pesaro non è escluso che possa scattare anche un secondo concerto anche se il calendario, che la vede impegnata la giornata successiva all’Unipol Forum di Milano, lascia posto solo ad un eventuale anticipo all’11 dicembre. Per il momento si tratta solo di ipotesi ma, come accaduto per Marco Mengoni, un eventuale bis alla Vitrifrigo Arena non è del tutto da scartare.

Dopo un tour estivo, il "Come saprei Live", che ha visto Giorgia riempire ogni concerto e in attesa dell’uscita del suo nuovo album d’inediti "G" (in arrivo il 7 novembre), il tour nei palasport si annuncia dunque come quello dei record. Basti pensare che solo a Milano sono in programma tre serate così come a Roma, due a Torino ed altrettante a Bologna. Ed altre date continuano ad aggiungersi in queste ore. Prima di partire in tour (il 25 novembre ds Jesolo), la cantante romana presenterà "G", il suo nuovo atteso album d’inediti, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista. Ed ora tutti in attesa del live. Il concerto di Giorgia sarà anticipato da un altro campione dei botteghini, Marco Mengoni che alla Vitrifrigo Arena canterà il 21 e 22 ottobre.

C.Sal.