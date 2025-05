Giornata dell’infermiere: "Nuove sfide ci attendono"

Domani si celebra la giornata internazionale dell’infermiere e la presidente dell’Ordine (Opi) di Pesaro e Urbino Martina Tonucci riflette sull’importanza della professione anche nel territorio provinciale. "Gli infermieri fanno la loro parte da sempre. Questo professionista è una figura di riferimento che assicura l’assistenza infermieristica ai diversi livelli di complessità, rafforzando il sistema assistenziale sul territorio e promuovendo una maggiore accessibilità dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. Nella regione Marche, proprio in questo mese, si stanno concludendo i corsi regionali per la formazione dell’infermiere di famiglia o comunità e a Pesaro si è concluso la scorsa settimana. A fronte della transizione al digitale anche la professione infermieristica sta introducendo nuove tecnologie al fine di erogare sempre un’assistenza ponendo il paziente al centro del percorso di cura. Per questo giorno di festa per gli infermieri, come ordine provinciale, in collaborazione con il coordinamento degli ordini delle professioni infermieristiche delle Marche, abbiamo aderito all’evento organizzato da Opi Ancona che si terrà alla Mole Vanvitelliana dal titolo ’Coraggio e cambiamento: la sfida della professione infermieristica’. È una giornata dedicata totalmente agli infermieri, dove illustri esperti affronteranno il tema della motivazione come condizione necessaria per supportare l’operatore quotidianamente nel processo continuo di crescita professionale. La riflessione critica sull’esperienza professionale, unita alla ricerca scientifica, contribuiscono in modo significativo all’ampliamento delle conoscenze e la ricerca consente l’adozione delle migliori pratiche assistenziali basate sull’evidenza. Nell’agire professionale competenza e ascolto si fondono per accompagnare la persona nel suo percorso di cura. Così l’infermiere instaura con gli assistiti una relazione di cura per intercettare i bisogni di salute, promuovere benessere e fornire risposte assistenziali personalizzate. La sua capacità di coordinarsi con le altre figure professionali, nelle attività quotidiane, garantisce cure di qualità".