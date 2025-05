Giornata di visita ‘Sulle tracce dei Della Rovere’

Un’intera giornata di visita a Terre Roverche ‘Sulle tracce dei Della Rovere’. La propone per domani l’associazione culturale per le Marche ‘Le Cento Città’, col patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sebastianelli e dal vice Claudio Patregnani. Un viaggio nel Manierismo metaurense alla scoperta di uno dei capitoli più interessanti dell’arte marchigiana tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo, quando stava per concludersi la parabola del Ducato d’Urbino. L’itinerario inizierà alle 10 dalla Chiesa dello Spirito Santo a San Giorgio, dove il direttore responsabile Franco Elisei presenterà il n. 85 della rivista ‘Le Cento Città’. Alle 11,30 ci si sposterà nel municipio di Orciano, con la visita alla piazza Belvedere (foto) realizzata da Gio’ Pomodoro (Orciano 1930 – Milano 2002) e alla Chiesa di Santa Maria Nuova. Alle 13 pranzo con piatti tipici al ristorante ‘Il Castagno’ e alle 15,30 visita a un’altra eccellenza architettonica: il Palazzo Ducale di Montebello abitato dal 1609 al 1632 da Lavinia Feltria della Rovere, con le stanze decorate dai magnifici stucchi del plasticatore cinquecentesco Federico Brandani.

La giornata proseguirà a Barchi, la piccola città ideale del Rinascimento, progettata dall’architetto Filippo Terzi nel 1571 e divenuta realtà. Qui si svolgerà la visita alla chiesa Collegiata di Sant’Ubaldo, patrono dei Della Rovere, che alle 17,30 ospiterà il concerto all’organo Callido del maestro Giovannimaria Perrucci. Al termine trasferimento all’Azienda Agraria Fiorini per una merenda con degustazione di vini. Ultime adesioni al 348.7924000 e alla mail giorgioscalise@centocittà.org.

s. fr.