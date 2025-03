’Giornate di Primavera’, non solo arte. Con il Fai si va a caccia di fantasmi

Correnti d’aria insolite, misteriosi e ripetuti ticchettii, carrozze che corrono nelle ore notturne per le vie del centro città: sono i fantasmi, gli spettri, le figure evanescenti che, secondo le leggende popolari, animano alcuni palazzi fanesi e perfino le vie cittadine. Saranno loro i protagonisti, tra storia e racconti popolari, della Notte Bianca del Fai in programma sabato 22 marzo alle 22 (appuntamento al palazzo comunale di via San Francesco). Tre le tappe della "Passeggiata da paura", iniziativa rivolta principalmente ai giovani, che il Fai Fano organizza con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio e il patrocinio dell’assessorato alla Cultura. Sarà Marco Orsini, cartografo comunale, sull’esperienza del 2016 con il compianto attore e performer Filippo Tranquilli, ad accompagnare il pubblico in questo percorso.

"Si partirà dal palazzo del Comune, che ha sede in un antico convento francescano tra le cui mura si racconta che aleggi - spiega Orsini - lo spirito del frate diventato Papa Clemente XIV nel 1769, oggi conosciuto come il ‘fantasma dello zoccolante’". Poi si andrà alla scoperta dello spirito del Teatro della Fortuna, quello di un noto tenore, famosissimo nella sua epoca, e che ‘frequenta’ il teatro fanese, di cui aprì la stagione nel 1849, dal 1865 data della sua morte. Ultima visita a Palazzo Martinozzi "palcoscenico della leggenda della carrozzaccia": una carrozza nera trainata da cavalli neri e guidata da un cocchiere in livrea che ospitava al suo interno un personaggio luciferino e percorreva al galoppo via Arco d‘Augusto, prima di sprofondare sottoterra all’altezza della chiesa di San Michele, come se l’Arcangelo, con la sua spada, lo rispedisse agli inferi". La serata si concluderà alle 23.30 con "una cioccolata calda" nella sede della Fondazione in via Montevecchio 114.

Oltre alla "Passeggiata da paura", il Fai Fano proporrà per le "Giornate di Primavera" di sabato 22 e domenica 23 marzo visite guidate, alla Chiesa di San Domenico diventata Pinacoteca, e al Palazzo Malatestiano, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, e che ospita ben tre musei: la Quadreria, dedicata alla pittura fanese di fine Ottocento e del Novecento (piano terra) e all’arte antica (primo piano) con la Sala dei Ritratti e la Sala delle Nature morte. Il terzo piano, invece, accoglie Il museo etnico Bagnaresi. "Sarà un viaggio – hanno fatto presente Anna Siccoli (referente Fai Fano) e il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola – tra cultura e bellezza pittorica e architettonica che rende la visita un’esperienza culturale ma anche visiva". L’assessore alla Cultura Lucia Tarsi ha posto l’accento sull’attenzione del Fai per i giovani "che riesce sempre a rendere protagonisti".

Ancora una volta nel ruolo di ciceroni gli studenti delle scuole superiori Nolfi-Apolloni, Torelli e Battisti (Polo 3) e studenti delle scuole medie Padalino, Gandiglio e Nuti. Orari delle visite: sabato e domenica 10.30-12, 15-18, ultimo ingresso 17.30. Aperto a tutti senza prenotazione, i gruppi saranno di 20 persone.